Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 16 glasov Ocenite to novico! Rusko zastopstvo v Pjongčangu bo precej okrnjeno. Foto: Reuters Sorodne novice MOK v torek o usodi ruskih športnikov Dodaj v

MOK Rusiji prižgal rdečo luč

Podobno je bilo že lani v Riu

5. december 2017 ob 19:55,

zadnji poseg: 5. december 2017 ob 20:19

Lozana - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Mednarodni olimpijski komite (MOK) je sporočil, da ruska reprezentanca zaradi sistematičnega dopinga ne bo smela nastopiti na februarskih zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu. Nekateri športniki bodo vseeno lahko nastopili pod olimpijsko zastavo.

Nastop bodo dovolili tistim športnikom, za katere bo mogoče dokazati, da niso del sistemskega dopinga.

Na lanskih poletnih olimpijskih igrah v Riu de Janeiru MOK ni prepovedal nastopa celotni ruski reprezentanci, ampak so odločitev o nastopih posameznih športnikov sprejemale panožne športne zveze. Ni pa smel v Riu nastopiti noben ruski športnik, ki je bil v preteklosti kaznovan zaradi zlorabe nedovoljenih poživil, čeprav je kazen že odslužil. Na koncu je v Braziliji nastopilo približno 270 ruskih športnikov.

Iz MOK-a so sporočili, da je poročilo preiskovalca Samuela Schmida potrdilo "sistematsko manipulacijo protidopinških pravil in sistema v Rusiji" in da za to obstajajo znanstveni dokazi, dokumenti in korespondenca. Nepravilnosti so se dogajale tudi na zimskih olimpijskih igrah pred štirimi leti v Sočiju.

MOK se je odločil tudi, da suspendira predsednika ruskega olimpijskega komiteja Aleksandra Žukova kot člana MOK-a. Ob tem je namestniku ruskega predsednika vlade in nekdanjemu športnemu ministru Vitaliju Mutku doživljenjsko prepovedal udeležbo na olimpijskih igrah.

Več sledi ...

M. R.