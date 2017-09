Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Mednarodni olimpijski komite se je pripravljal, da na skupščini v Limi v sredo slavnostno razglasi prireditelja olimpijskih iger 2024 in 2028, Pariz in Los Angeles. Skupščina pa se bo zdaj morala soočiti z očitki, da je Rio de Janeiro kupoval glasove za pridobitev olimpijskih iger 2016, ki je izbruhnila prejšnji teden. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

MOK se na skupščini sooča z novo korupcijsko afero

Padli so novi okostnjaki iz omare

12. september 2017 ob 10:03

Lima - MMC RTV SLO, STA

V Limi, kjer bo v sredo Mednarodni olimpijski komite (Mok) pripravil skupščino, se vse vrti okrog korupcije. Predsednik in druščina se morajo soočati z očitki, da je Rio kupoval glasove za pridobitev olimpijskih iger.

"Če nam bodo predstavljeni dokazi o korupciji, bomo morali ukrepati," je v ponedeljek na novinarski konferenci v Limi dejal predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach in priznal, da nobena organizacija na svetu ni imuna na korupcijo. A težave Moka na tem področju so večje, saj se ponavljajo in osrednja svetovna športna organizacija je že pred desetletjem močno spremenila način kandidature, postopke obiskov kandidatov, a kot kaže, so prireditelji tudi v novem načinu našli pot za kupovanje glasov.

Mok nadomestnega prireditelja nima

Vse bolj perečo težavo predstavlja tudi varnostno vprašanje na Korejskem polotoku. Situacija se po severnokorejskem rožljanju z orožjem zaostruje, a Bach je prepričan, da to ne bo vplivalo na varnostne razmere februarja na zimskih olimpijskih igrah v Pyeongchangu. Kot pravi, je v pogovorih z različnimi predstavniki vlad dobil jasen signal, da to za same igre ne predstavlja problema. Po drugi strani je Južna Koreja tudi edina opcija, saj Mok nadomestnega prireditelja, ki bi igre lahko gostil čez pet mesecev, nima.

Bojkota ne pričakujejo

Bach prav tako meni, da bojkota iger s strani posameznih držav zaradi varnosti ne pričakuje, pa čeprav je olimpijsko prizorišče, igre bodo od 9. do 25. februarja, od meje med Korejama oddaljeno manj kot 100 kilometrov. Obenem pričakuje, da bodo Združeni narodi na novembrskem zasedanju sprejeli resolucijo o olimpijskem premirju.

Izostruje se slika o razsežnostih dopinga v Rusiji

Odprto ostaja tudi vprašanje sistemskega dopinga v Rusiji ter poti, po kateri se bodo ruski športniki polnopravno lahko vrnili na vsa tekmovanja. Na Moku upajo, da bodo čim prej dobili celotno sliko o razsežnostih dopinga v Rusiji, v Limi na skupščini, ki z zasedanjem začenja v sredo, pa pričakujejo le delna poročila pristojnih komisij. Vsekakor pa je Bach napovedal ostre ukrepe v boju proti dopingu in priznal, da na Moku razmišljajo, da bi Rusiji prepovedali nastop v Pyeongchangu, v kolikor se bodo potrdile obtožbe o ruskem dopingu med igrami v Sočiju 2014. S primerom se intenzivno ukvarjata dve komisiji. Ena skuša razkriti kršitelje - športnike, trenerje in športne funkcionarje, druga pa predvsem s snovmi, ki so jih jemali ruski športniki in načini, s katerimi so se športniki izognili dopinškim kontrolam oziroma jih manipulirali.

Vse se je vrtelo okrog korupcije

A pred odprtjem kongresa v Limi se je večina vprašanj namenjenih Bachu vrtela okrog vprašanja korupcije. "Verodostojnost je za nas izjemnega pomena," je zatrdil Nemec. V zvezi z očitki, da je tudi Rio do iger prišel le s kupovanjem glasov, predvsem afriških delegatov Mok, pa je odvrnil, da se s primerom že ukvarjajo Mokovi pravniki, ki so od brazilskih preiskovalcev zahtevali ustrezne dokaze in podatke, V središču preiskave je častni član Moka Carlos Nuzman, vodja organizacijskega komiteja v Riu in predsednik Olimpijskega komiteja Brazilije. Tožilstvo je pri Nuzmanu zaradi domnevne korupcije izvedlo obsežne preiskave, mu odvzelo tudi potni list in zamrznilo premoženje.

M. L.