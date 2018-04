Mrakova in Macarolova peti na svetovnem pokalu v Franciji

Tretja regata

Slovenski jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol (JK Pirat) sta na svetovnem pokalu v Hyeresu v razredu 470 zasedli končno peto mesto (90 točk); peti sta bili tudi v današnji regati za medalje najboljše deseterice. Zmagali sta Francozinji Camille Lecointre in Aloise Retornaz (62 točk), kljub desetemu mestu v zadnji regati.

To je bila tretja in zadnja regata sezone svetovnega pokala pred finalom na začetku junija v Marseillu.

"Na koncu je peto mesto videti kar dobro. Želeli bi si še kakšno mesto višje, a to je bilo trenutno največ, kar sva lahko tu iztržili. Celoten teden tekmovanj je bil zelo zahteven, vsak dan smo čakali na veter, ki ga je bilo premalo. Ali pa smo čakali na konce regat v razredu finn, s katerim smo si delili regatno polje. Bili smo od pet do šest ur na morju vsak dan, kar je bilo psihološko zelo naporno. Kakšen dan bova potrebovali za regeneracijo in počitek," je povedala krmarka Mrakova.

S flokistko Macarolovo sta bili po sobotnem rednem delu tekmovanja že peti, pred regato za odličjem, ki prinaša dvojne točke, pa sta za šest točk ali za tri mesta zaostajali za tretjeuvrščenima Japonkama Ai Kondo in Miho Jošioko. Vodili sta Lecointrejeva in Retornazova.

Devet točk za vodilnima je pred zadnjim dnevom zaostajala britanska posadka, v kateri je olimpijska zmagovalka iz Ria 2016 Hannah Mills, ki pa zdaj nastopa z drugo flokistko Eilidh McIntyre. V boju za zmago Britankama ni šlo in sta zasedli osmo mesto ter v skupnem seštevku za pet točk zaostali za domačinkama; Lecointrejeva je tako v Hyeresu že šestič stopila na zmagovalni oder.

Nanj sta tokrat želeli tudi Mrakova in Macarolova, ki pa sta na prvi boji obrnili šele kot sedmi. V nadaljevanju sta napredovali na peto mesto in tam ostali tudi, ko sta prečkali ciljno črto. Prvi sta jo prešli Kitajki Mengši Vej in Haijan Gao in sta ostali skupno četrti, drugi sta bili Kondova in Jošiokova, tretji pa Nemki Frederike Loewe in Anna Markfort, na koncu sedmi.

"Po točkah je bilo tretje mesto dosegljivo. Pred startom finalne regate sva izbrali desno stran regatnega polja, Japonki pa levo. Mogoče bi bilo bolje, če bi šli na isto stran in bi ju skušali ovirati. Na prvi boji sta bili že pred nama in potem nama ni preostalo drugega, kot da se boriva za to, da ohraniva peto mesto," je o finalnem plovu povedala Mrakova.

Mrakova in Macarolova, bronasti na lanskem svetovnem prvenstvu, sta že zmagali v svetovnem pokalu v tej sezoni; januarja letos sta slavili na drugi tekmi v Miamiju. Oktobra lani sta bili na uvodni tekmi pokala v Gamagoriju na Japonskem osmi. Sredi marca sta slovesno splovili novo jadrnico Viktorijo, na začetku aprila pa sta bili v Palmi de Mallorci na močni regati, ki sicer ni štela za svetovni pokal, deveti.

"Nova jadrnica se je zelo dobo obnesla, pripravili smo jo tudi za lažji veter. Žal sva imeli večinoma slabše starte, ko pa sva dobro začeli, sva bili tudi na koncu v ospredju. Popraviti moramo napake na evropskem prvenstvu v Bolgariji, kamor potujeva čez dva tedna. Želiva nastopiti zanesljivo kot na prvenstvih do zdaj. Lovili bova še kakšno medaljo in tja bova šli optimistično. Nato sledi finale svetovnega pokala in avgusta v Arhusu na Danskem še vrhunec s svetovnim prvenstvom in lovom na prve norme za olimpijske igre," je načrte strnila Mrakova.

Preostale slovenske posadke so v Hyeresu nastope končale že pred nedeljskimi regatami za medalje. V soboto je bila razredu laser radial Kim Pletikos skupno 45. med 64 jadralkami, Žan Luka Zelko je bil v razredu laser standard 38. med 68 tekmovalci, v razredu 49er sta že v petek tekmo končala Peter Lin Janežič in Sebastian Prinčič ter bila 30.