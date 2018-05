Na Šišapangmi pogrešajo najboljšega bolgarskega alpinista

Na Šišapangmi že več kot teden dni pogrešajo najboljšega bolgarskega alpinista Bojana Petrova, medtem ko slovenski alpinist Luka Lindič čaka primerno vreme za vzpon na najnižji osemtisočak.

Petrov je pogrešan od četrtka, 3. maja, ko ga je na višini 7500 metrov prek teleskopa opazila njegova skupina, ki se je zaradi slabega vremena vračala nazaj v nižje ležeči tabor. Od skupine, v kateri so bili še en Madžar, pet Italijanov in štirje nepalski vodniki, se je Petrov po poročanju Euronewsa ločil 29. aprila, da bi opravil samostojen vzpon brez pomoči dodatnega kisika.

45-letni bolgarski alpinist je od leta 2009 osvojil deset osemtisočakov in njegov cilj je bil postati dvajseti alpinist z osvojenimi vsemi štirinajstimi brez dodatnega kisika. Že zdaj je bil bolgarski alpinist z največ osvojenimi osemtisočaki. Naslednjo odpravo je načrtoval na Mount Everest.

V soboto, 5. maja, so ukrajinski plezalec in trije domači vodniki našli njegov šotor in spalno vrečo v tretjem taboru na 7500 metrih. V zadnjem taboru na poti do vrha je verjetno pustil odvečne in težje dele opreme, ko se je odpravil na vzpon. Reševanje je bilo še težje, ker Petrov pri sebi ni imel satelitskega telefona.

Ta konec tedna so območje fotografirali in preleteli s helikopterjem, vendar Petrova niso odkrili. Na reševalno akcijo se je podala tudi skupina šerp in kitajskih reševalcev, ki je v ponedeljek po poročanju bolgarskega spletnega portala Novinite priplezala na višino, kjer so bili od vrha oddaljeni deset metrov, a so bili neuspešni.

Na poti so našli nekaj delov opreme in stvari, ki verjetno pripadajo Petrovu, v tretjem taboru pa njegov inzulin. Petrov je imel diabetes, za katerim je zbolel po kemoterapiji, ko je pred 18 leti prebolel raka.

Član njegove ekipe podpornikov Kiril Petkov je povedal, da lahko človek med baznim taborom (5000 m) in prvim taborom (6400 m) preživi okoli pol meseca. Sam se boji, da bi lahko Petrov padel v kakšno razpoko nekje med tretjim taborom in vrhom.

Reševanje otežuje slabo vreme, zato so se reševalci odpravili nazaj v bazni tabor in bodo verjetno končali iskanje, saj so možnosti, da je še živ, iz dneva v dan manjše.

Lindič in Papertova čakata na vremensko okno

Slabe vremenske razmere so na poti proti vrhu Šišapangme ustavile tudi slovenskega alpinista Luko Lindiča, ki skuša v navezi z Nemko Ines Papert osvojiti edini kitajski osemtisočak. Že prejšnjo soboto sta se povzpela na 6300 metrov, a sta se morala zaradi sneženja in poslabšanja vremena obrniti. V ponedeljkovi objavi na njegovem Instagramu je zapisano, da še vedno čakata na vremensko okno, ki bi jima odprlo poti na vrh.

Uigrana nemško-slovenska naveza je na Himalajo odpotovala 6. aprila in se vrača 28. maja, v tem času pa sta si Lindič in Papertova za cilj zadala preplezati prvenstveno smer v jugozahodni steni. Smer je levo od prvenstvene smeri, ki sta jo Andrej Štremfelj in Pavle Kozjek preplezala leta 1989, ko sta kot prva Slovenca osvojila vrh.

Lindič je leta 2015 skupaj z Markom Prezljem in Alešem Česnom prejel zlati cepin za osvojitev indijskega vrha Hagšu po prvenstveni smeri v jeseni leta 2014. Papertova je štirikratna svetovna prvakinja in večkratna zmagovalka svetovnega pokala v lednem plezanju. Velja za eno najuspešnejših alpinistk na svetu.

Šišapangma je bil zaradi svoje izoliranosti v Tibetu na Kitajskem zadnji osvojeni osemtisočak. Prvim se je na vrh uspelo povzpeti članom kitajske odprave na čelu s Šu Džingom 2. maja 1964.

