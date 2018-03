Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Peter Kauzer je bil med pripravami skoraj tri mesece z družino v Avstraliji. Foto: Nina Jelenc Benjamin Savšek je lani v Pauju postal svetovni prvak. Foto: Nina Jelenc Dodaj v

Nagrada dokaz, da Kauzer pušča pečat v kajakaški zgodovini

Savšek tokrat delal bolj umirjeno

15. marec 2018 ob 17:27

Vrhunca sezone kajakašev in kanuistov na divjih vodah bosta evropsko prvenstvo v Pragi in svetovno prvenstvo v Rio de Janeiru, konec avgusta pa bo v Tacnu tekma svetovnega pokala.

Sezona bi se slalomistom morala začeti že prihajajoči konec tedna v Tacnu, a so tekme zaradi visokega vodostaja prestavili na drugi aprilski vikend. Kljub temu bodo nekaj priložnosti za dokazovanje slalomisti že imeli, saj je za prihodnji konec tedna tekma napovedana v Solkanu, kjer je sicer vodostaj še vedno visok, a če ne bo pretiranih padavin in odjuge, bi tekmo lahko izpeljali. Izbirne tekme za sestavo reprezentance sledijo v začetku maja, tam ima Benjamin Savšek kot aktualni svetovni prvak nekaj bonusa, dve zmagi, Peter Kauzer pa kot dobitnik bronaste kolajne na zadnjem SP-ju v Pauju eno zmago.

Savšek je letos priprave opravil v Združenih arabskih emiratih v Al Ainu. "To prizorišče mi bolj ustreza kot Avstralija, saj je bližje in že naslednji dan po prihodu lahko treniram. Proga mi je tudi všeč, tam sem že bil, voda je divja. Imeli smo tudi primerjalno tekmo, kjer sem bil hiter, a delal preveč napak. To bo potrebno še izpiliti. S pripravami sem zadovoljen, nisem pa tako kot v prejšnjih letih delal veliko, ampak bolj umirjeno. Imam še čas, da pridem najbolje pripravljen na izbirne tekme in v začetek sezone," je povedal najboljši slovenski kanuist.

Kauzer pušča pečat v kajakaški zgodovini

Kauzer se je na priprave v Avstralijo odpravil že 20. decembra. Vmes je prejel še priznanje Mednarodne kajakaške zveze za velik prispevek popularizaciji tega športa v svetu. "Malo sem bil presenečen, glede na to, da je bilo lani v konkurenci kar nekaj kajakašev z boljšimi rezultati. Ampak žirija je bolj gledala celoten doprinos k popularizaciji tega športa. Zelo sem vesel tega laureusa v kajakaškem športu. S svojimi uspehi in načinom dela ter veslanja puščam pečat v kajakaški zgodovini," je dejal in dodal: "Sam sem šel zato v Avstralijo še pred novim letom, da sem bil tam dlje časa, da sem se umiril, navadil na naporne treninge, tudi zato, ker je hčerka Nola zadnje leto v vrtcu in smo lahko lažje odpotovali skupaj kot družina za daljši čas. Avstralija mi odgovarja, da grem na eno mesto in naredim kakovosten trening, ne maram, da se selim sem in tja. Vreme je bilo v redu, precej vroče, a sem se navadil."

Urša Kragelj ima od te sezone novega trenerja. Miho Terdiča je zamenjal Borut Javornik, ki v Ljubljani bdi nad mnogimi primorskimi reprezentanti. "To sem storila predvsem zato, da ločim zasebno od poklicnega. Na pripravah sem bila v Avstraliji, prvič brez trenerja, bilo je v redu, res sem se dobro počutila. Formo tempiram za izbirne tekme in kasneje, pri novem trenerju pa mi ustreza nov način in pristop k delu." Kot je dejal glavni trener panoge Jernej Abramič, bo ekipa delala podobno kot v lanski sezoni, ciljala še naprej na najvišja mesta. S pripravami v Avstraliji zaključujeta tudi mirnovodašici Anja Osterman in Špela Ponomarenko Janić, sezona pa se začenja tudi za spustaše, ki jih prva tekma čaka 17. aprila na Kolpi.

