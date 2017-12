Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Najboljši primorski športniki v letu 2017. Foto: Radio Koper/Andrej Šavko Dodaj v

Najboljši primorski športniki: Ponomarenko Janićeva, Ostermanova, Nikolić in Gorica

Tradicionalno prireditev gostil kulturni dom v Hrpeljah

28. december 2017 ob 22:00

Hrpelje - MMC RTV SLO

Za najboljše na Primorskem v letu 2017 so bili izbrani kajakašici Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman, košarkarja Aleksej Nikolić in nogometaši Gorice.



Radio Koper, TV Koper, Primorske novice, Deželni sedež RAI za Furlanijo-Julijsko krajino - slovenski sporedi, Primorski dnevnik, Zveza slovenskih športnih društev v Italiji in spletni portal slosport.org so v sodelovanju z občino Hrpelje-Kozina že 34. leto zapored pripravili izbor najboljših primorskih športnikov. Tradicionalno prireditev Naš športnik je letos gostil Kulturni dom v Hrpeljah. Najboljše so izbrali športni novinarji medijskih hiš, prireditev je povezal Iztok Novak Easy (Radio Koper), za glasbo je poskrbel Lean Kozlar Luigi. Nagrajencem so priznanja podeljevali Jani Likavec, Vojko Lazar, Peter Ljubič in Nenad Krstić.

V ženski konkurenci sta slavili kajakašici na mirnih vodah Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman. Pod vodstvom Stjepana Janića sta osvojili medalje tako na evropskem kot tudi na svetovnem prvenstvu, ob tem je Špela tudi zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala. Kajakašici na mirnih vodah sta v dvojcu osvojili srebro na evropskem in bron na svetovnem prvenstvu, Špela pa je v posamičnih preizkušnjah na 200-metrski razdalji osvojila dva brona. Druga med dekleti je bila jadralska dvojica razreda 470 v sestavi Tina Mrak-Veronika Macarol, ki se ponaša z bronom na svetovnem prvenstvu. Na najnižjo stopničko zmagovalnega odra se je uvrstila teniška igralka Andreja Klepač, ki je s partnerko Mario Jose Martinez Sanchez v konkurenci dvojic igrala na mastersu v Singapurju.

Najboljši primorski športnik je postal evropski košarkarski prvak Aleksej Nikolić. Primorsko košarko so pri zmagoslavju Slovenije zastopali trije fantje - Matic Rebec, Vlatko Čančar in Aleksej Nikolić, ki je imel med tremi Primorci v ekipi evropskih košarkarskih prvakov najvidnejšo vlogo, še posebej v odločilnih minutah velikega finala s Srbijo. Drugo mesto je osvojil rokometaš Borut Mačkovšek, ki je s Slovenijo prišel do brona na svetovnem prvenstvu. Tretjo stopničko na izboru si je prislužil naš najboljši namiznoteniški igralec Bojan Tokić, ki je blestel pri tretjem mestu Slovenije na evropskem prvenstvu.

Ekipno lovoriko si je prislužil nogometni klub ND Gorica, ki je sezono končal na drugem mestu državnega prvenstva, v Evropi je preskočil armenski Širak, v tej sezoni pa je v igri za pokalno lovoriko. Za Novogoričani so se uvrstili rokometaši RD Koper 2013, ki so prišli v osmino finala pokala EHF, zadnje prvenstvo so končali na četrtem mestu. Tretjo stopničko so si razdelili namiznoteniške igralke izolskega Arrigonija in odbojkarji Sloge Tabor Televite iz Repna. Izolanke so slavile v državnem prvenstvu, zamejski odbojkarji pa se dobro držijo med italijanskimi tretjeligaši.

Na prireditvi je bila podeljena tudi nagrada za fair-play. Urša Trobec in Stojan Rodica sta si jo prislužila za pomoč mlajšemu tekaču na teku na Kokoš. Nagrado je izročil olimpionik Miroslav Cerar.



Najboljši primorski športniki v letu 2017:

Športnice:

1. Špela Ponomarenko Janić - Anja Osterman

2. Tina Mrak-Veronika Macarol

3. Andreja Klepač

4. Ana Bucik

5. Eva Mori

6. Mara Lavrencic

Športniki:

1. Aleksej Nikolić

2. Borut Mačkovšek

3. Bojan Tokić

4. Loris Mania

5. Jan Tratnik

6. Anže Petrič

Ekipe:

1. ND Gorica

2. RD Koper 2013

3. OK Sloga Tabor Televita

3. NTK Arrigoni

5. OK Gen - I Volley

6. ŽRK Mlinotest

C. R.