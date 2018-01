New Orleansu se igranje z ognjem ni maščevalo

Kansas zapravil prednost 21:3

8. januar 2018 ob 07:39

New York - MMC RTV SLO

Začela se je končnica Lige NFL v ameriškem nogometu, v divizijskem obračunu je New Orleans z obrambo premagal Carolino z 31:26.

Svetniki so vodili celotno srečanje, glavnino prednosti so si nabrali v prvem polčasu, ko so dosegli tri zadetke, Drew Brees je podal za dva zadetka, med drugim tudi lepo bombo na Teda Ginna, ki je dosegel 80 jardov dolg zadetek. Tudi gostje so trikrat dosegli točke, a s trojčkom prostih strelov Grahama Ganoja je bila razlika visokih 12 točk (21:9).

Svetniki so se igrali z ognjem

Ko je Alvin Kamara z dveh jardov gostitelje povedel v vodstvo z 31:19, je kazalo, da je vsega konec, saj je na semaforju pisalo le še pet minut. A Panterji se niso predali, saj so po vsega 59 sekundah dosegli zadetek, Cam Newton je podal Christianu McCaffreyju, podaja je bila dolga 56 jardov. Žogo so dobili gostitelji in porabili čas, dve minuti pred koncem pa bi skoraj naredili usodno napako. Pri četrtem poskusu za dva jarda niso predali žoge ali streljali na gol (od končne cone so bili oddaljeni le 31 jardov), ampak so izvedli akcijo, a je Adams prestregel žogo Breesu.

Obramba ustavila zadnji nalet Caroline

Gostje so imeli 111 sekund za zmagoviti napad, 46 sekund pred koncem so prišli celo do 21 jardov do končne cone, kjer so imeli prvi poskus, a je domača obramba izjemno ustavila vse poskuse Panterjev.

Čakali 13 let, a takoj izpadli

V preostali tekmi v Konferenci NFC se je zmage prav tako veselila ekipa iz konference jug, Atlanta je brez težav v gosteh premagala LA Ramse s 26:13. Podajalec Matt Ryan je zbral 218 jardov in zadetek, v končni coni se je znašel tudi tekač Devonta Freeman, za preostale točke pa je poskrbel Matt Bryant (štirje prosti streli). Ramsi so tako hitro končali končnico, v kateri so zaigrali prvič po 13 letih.

Slab dan za podajalca

Mnogi so obračun med Jacksonvillom in Buffalom opisovali kot zgodbo dveh Pepelk. Jaguarji so v končnici zaigrali prvič po letu 2008, še daljšo sušo pa so končali Billsi, ki v končnici niso igrali kar 17 sezon (rekord med severnoameriškimi moštvi v štirih najpriljubljenejših športih). A razplet tekme je bil poln pepela in malo lepih potez, Jaguarji so namreč zmagali z nizkim izidom 10:3. Oba podajalca sta bila res skromna, poraženi Tyrod Taylor je zmogel le 134 jardov, zmagovalni Blake Bortles pa ni zmogel niti do stotice (87). Reševale so ga noge, saj je s teki sam zbral 88 jardov.

Mariota podal sam sebi za začetek preobrata

Preobrat pa je uspel Tennesseeju, ki je na gostovanju pri Kansasu zaostajal že z 21:3, na koncu pa slavil zmago z 22:21. Preobrat je ob koncu tretje četrtine začel gostujoči podajalec Marcus Mariota, ki je podal sam sebi za zadetek, s katerim je znižal na 21:10. Titansi so se znašli pri tretjem poskusu za gol, Mariota je bil že v izgubljenem položaju, v teku je vrgel v končno cono, žoge se je dotaknil domači igralec. Žoga je zletela v naročje Marioti, ki se je vrgel v končno cono. Odločilne točke je šest minut pred koncem dosegel Eric Decker, ki je ujel 22 jardov dolgo podajo.

Naslednji teden bodo končnico začele tudi štiri najboljše ekipe rednega dela sezone.

Končnica, Konferenca AFC, wild card weekend

Kansas City (4) - TENNESSEE (5)

21:22 (14:0, 7:3, 0:7, 0:12)

Podaje: Smith 264 (2 TD); Mariota 205 (2 TD, INT)

Tek: Hunt 42 (TD); Henry 156 (TD)

Ujete podaje: Hill 87, Kelce 66 (TD); Walker 74

Prosti streli: Butker (48); Succop 49

JACKSONVILLE (3) - Buffalo (6)

10:3 (0:0, 3:3, 7:0, 0:0)

Podaje: Bortles 87 (TD); Taylor 134 (INT)

Tek: Bortles 88; McCoy 75

Ujete podaje: Westbrook 48; McCoy 44

Prosti streli: Lambo 44; Hauschka 31

Konferenčni polfinale, nedelja ob 2.15:

NEW ENGLAND (1) - TENNESSEE (5)

Ob 19.05:

PITTSBURGH (2) - JACKSONVILLE (3)

Konferenca NFC, wild card weekend

LA Rams (3) - ATLANTA (6)

13:26 (0:6, 10:7, 0:6, 3:7)

Podaje: Goff 259 (TD); Ryan 218 (TD)

Tek: Gurley 101; Freeman 66 (TD)

Ujete podaje: Woods 142; Jones 94 (TD)

Prosti streli: Ficken 35, 32; Bryant 29, 51, 25, 54

NEW ORLEANS (4) - Carolina (5)

31:26 (7:0, 14:9, 3:3, 7:14)

Podaje: Brees 376 (2 TD, INT); Newton 349 (2 TD)

Tek: Kamara 23 (TD); Stewart 51

Ujete podaje: Thomas 131, Ginn 115 (TD); Olsen 107 (TD), McCaffrey 101 (TD)

Prosti streli: Lutz 57; Gano (25), 27, 39, 58, 29

Konferenčni polfinale, sobota ob 22.35:

PHILADELPHIA (1) - ATLANTA (6)

Ob 22.40:

MINNESOTA (2) - NEW ORLEANS (4)

S. J.