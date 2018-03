Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Na OI 2020 v Tokiu si bodo pomagali z novimi tehnologijami. Foto: Reuters Dodaj v

Na OI 2020 s tehnologijo prepoznavanja obraza

Obiskovalci ne bodo deležni nove tehnologije

27. marec 2018 ob 10:50

Tokio - MMC RTV SLO, STA

Na naslednjih olimpijskih igrah, ki jih bo leta 2020 gostil Tokio, bodo prvič v zgodovini iger vstopne točke na vsa tekmovalna prizorišča opremljene tudi s tehnologijo za prepoznavanje obraza.

Ta naj bi precej skrajšala vrste, je ob predstavitvi varnostnih načrtov za igre poročal organizacijski odbor.

Tako bodo vsi športniki, trenerji in drugo osebje poletnih iger v Tokiu s seboj nosili posebne kartice, opremljene s čipom, ki bo ob vstopih na tekmovališča avtomatsko potrdil njihovo identiteto.

S tem naj bi bila vstop in izstop precej bolj pretočna, prepoznava obraza pa bo obenem kot pomoč, da na tekmovališča ne bo mogoče vstopiti z izposojeno, ukradeno ali ponarejeno akreditacijo, poroča japonska tiskovna agencija Kyodo.

Obiskovalci ne bodo deležni nove tehnologije

Poleg tega naj bi v izjemno vlažnem poletnem času v Tokiu s samodejno prepoznavo obraza precej pospešili in olajšali vstop vsem športnikom in drugim uradnim osebam. Obiskovalci za zdaj še ne bodo deležni pomoči te tehnologije. Ti bodo še vedno morali skozi detektor kovin, osebno preiskavo ter rentgen. Vsako tekmovališče bo obdano tudi z ograjo, visoko od dva in pol do tri metre, ves čas pa bodo na tekmovališčih delovali infrardeči senzorji in kamere.

Olimpijske igre v Tokiu bodo od 24. julija do 9. avgusta 2020, paraolimpijske igre pa od 25. avgusta do 6. septembra.

