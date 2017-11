Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Slovenski ragbisti so prejšnji teden zmagali v Srbiji. Foto: MMC RTV SLO/Ragbi zveza Slovenije Sorodne novice Encijani se iz Pančeva vračajo z zmago Dodaj v

Oslabljeni slovenski ragbisti gostijo Slovake

Manjkajo bratje Skofic

3. november 2017 ob 18:02

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenski ragbisti se bodo v soboto na stadionu v Šiški (14.00) pomerili s Slovaško. Tekma šteje za evropski pokal narodov.

"Encijani" so prejšnjo soboto Srbijo premagali s 30:21. Od petih legionarjev, ki so bili pred tednom dni na voljo selektorju Andrewu Fentonu, je tokrat v Sloveniji zgolj francoski legionar Guillaume Delmas. Angleški Slovenci, bratje Max, Frankie in Jack Skofic ter avstralski Slovenec Michael Kovacic na tekmo proti Slovaški žal ne morejo zaradi službenih obveznosti.

Slovenski strokovni štab priznava, da o slovaških tekmecih ni prav veliko znanega. Nekaj slovaških reprezentantov sicer redno igra v češki ligi, ki je za nekaj razredov bolj kakovostna od slovenskega državnega prvenstva. Ob tem pa Slovakom občasno na pomoč priskoči nekaj igralcev, ki tekmujejo v Walesu in Franciji, kjer je ragbi na veliko bolj kakovostni ravni kot v našem delu Evrope.

Da bo tekma proti Slovaški trda, se zaveda tudi edini preostali legionar v tokratni slovenski reprezentanci, 25-letni Guillaume Delmas, ki je po seriji poškodb spet nazaj v vrhunski formi. V minuli sezoni je s svojim pariškim klubom odigral izvrstno sezono, osvojil je naslov regionalnega prvaka, v francoskem državnem prvenstvu pa se je s soigralci dokopal do četrtfinala.

"Slovaška je prišla v našo divizijo kot najbolje uvrščena reprezentanca iz nižje rangirane divizije, torej znajo zmagovati. Zagotovo prihajajo motivirani, radi bi se izkazali na prvi tekmi v letošnji sezoni, zato se moramo osredotočiti na našo igro, da ne bi ponavljali napak, ki so se nam dogajale proti Srbiji. Zelo pomembno bo, da ostanemo osredotočeni skozi vso tekmo in da nasprotnikom vsilimo svojo igro," pred tekmo s Slovaško razmišlja Delmas.

A. V.