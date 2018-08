Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Anja Osterman je v polfinalu kajakašic na 500 metrov v cilj priveslala četrta. To pomeni, da bo v soboto veslala v finalu B. Foto: Nina Jelenc Dodaj v

Ostermanova za "mišjo dlako" ob veliki finale SP-ja

Za Ostermanovo spet usodna Slovakinja Ivana Mladkova

24. avgust 2018 ob 20:01

Lizbona - MMC RTV SLO, STA

Na svetovnem prvenstvu v kajaku in kanuju na mirnih vodah na Portugalskem je Anja Osterman v svoji polfinalni skupini zasedla četrto mesto in se bo pomerila v finalu B.

V finale A so vodila prva tri mesta, tudi tokrat pa je bila za Ostermanovo "usodna" Slovakinja Ivana Mladkova, ki se je na tretje mesto v polfinalu uvrstila že na evropskem prvenstvu v Beogradu in tako slovensko kajakašico poslala v finale B.

"Ne morem reči, da jo bom ravno sanjala, vedela sem, da bo blizu. Takoj preverim startno listo in takoj, ko vidim svoje ime in zraven še tri dobre druge tekmovalke, vem, da se bomo vse borile za tista tri mesta. Tako kot na evropskem me je zdaj premagala, vendar je bilo za 0,07 sekunde, kar je zelo malo. Dala sem vse od sebe, in ko sem prišla v cilj, ne bi mogla reči, da bi kaj spremenila, ker sem odveslala tako, kot sem si zadala. Žal je zmanjkalo za mišjo dlako. Več sreče naslednjič," je po nastopu povedala Ostermanova.

Najhitrejša kajakašica druge polfinalne skupine, kjer je tekmovala Ostermanova, je bila Poljakinja Anna Pulawska, druga je bila Rusinja Elena Anjušina, tretja pa Slovakinja Mladkova.

Anja Osterman, kajakašica, ki je lani blestela v kajakaškem dvojcu skupaj s Špelo Ponomarenko Janić (ta ob koncu septembra z možem in trenerjem Stjepanom pričakuje drugega otroka) in se veselila kolajn tako na svetovnem kot evropskem prvenstvu, letos nastopa v kajaku enosedu.

Tekmoval bo tudi Zakrajšek

V soboto se bo prvenstvo nadaljevalo s finalnimi nastopi kajakašic na 500 metrov, Ostermanova bo popoldne veslala še v kvalifikacijah na 200 metrov, tekmoval pa bo tudi Jošt Zakrajšek. Čaka ga izjemno zahtevna polfinalna skupina kajakašev na 1000 metrov, kjer bodo v finale A vodila prva tri mesta, v finale B pa uvrstitev med 4. in 6. mestom v vsaki izmed polfinalnih skupin. Kajakaše bodo nato finalni nastopi na tej razdalji čakali že čez dve uri.

"Podoben urnik je bil že na svetovnih pokalih, s tem da vmes ni bilo prostega dne. Na začetku sem bil zelo skeptičen, ampak je urnik dobro postavljen, prilagojen tudi gledalcem, kar je pomembno. Res imaš v soboto v zelo kratkem času dve tekmi, ki sta obe na sto odstotkih, ampak se je izkazalo, da gredo zmeraj naprej tisti, ki so dobri, in tudi zmagajo tisti, ki so pripravljeni," pa je naporen urnik pokomentiral Zakrajšek.

