Pajek v El Capitanu: Honnold brez varovanja čez Freeriderja

Izjemen dosežek ameriškega plezalca

7. junij 2017 ob 11:56

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Američan Alex Honnold je prvi, ki je brez varovanja sam in brez vrvi preplezal mogočno steno El Capitan, 900 metrov visoko navpično granitno steno orjaka v narodnem parku Yosemite v ZDA.

Gre za zgodovinski podvig v prostem plezanju. "To je za prosto plezanje, kot je bil za raziskovanje vesolja pristanek na luni," je za National Geographic podvig pokomentiral ameriški plezalec Tommy Caldwell, ki je leta 2015 skupaj s Kevinom Jorgesenom preplezal južno steno El Capitana Dawn Wall, a z uporabo varovalnih vrvi.

31-letni plezalec iz Sacramenta je vzpon začel v soboto ob 5.32 in ga končal ob 9.28, torej po treh urah in 56 minutah. Plezal je v prostem plezalnem slogu (free soloing), brez vrvi ter druge varovalne opreme, oblečen le v majico s kratkimi rokavi, plezalne hlače, obut v plezalne čevlje in z vrečico z magnezijem okoli pasu, magnezijev prah si je nasul na konice prste, da mu ne drsi pri oprijemanju.

Freerider oziroma po slovensko Prosti plezalec je varianta (5 R z oceno 7c/c+) od 35 raztežajev (višina 900 m, dolžina 1200 m) dolge smeri Salathe. Salathe sta prva prosto (8a) leta 1988 preplezala Todd Skinner in Paul Piana. Leta 1996 sta smer prosto ponovila brata Thomas in Alexander Huber, ki sta ji leta 1998 dodala še pet novih raztežajev variante - smeri Freerider.

Leta 2003 sta jo kot prva Slovenca prosto preplezala Matjaž Jeran in Miha Valič. To je bil takrat sedmi prosti vzpon v smeri. Malo za njima je smer prosto preplezal še Matevž Kunšič, ki pa je večino najtežjih raztežajev splezal tehnično in jih nato brez padca preplezal z varovanjem od zgoraj. Leta 2015 sta jo prosto ponovila še David Debeljak in Gašper Pintar, je zapisano na spletni strani friko.si.

Američanov podvig so posneli tudi pri ameriški produkcijski hiši National Geographic, ki o plezalcu pripravlja dokumentarni film z naslovom Solo. Honnold se je na podvig pripravljal eno leto, tako da je plezal na različnih lokacijah v Združenih državah, na Kitajskem, v Evropi, Maroku. O njegovih načrtih pa je vedel le najožji krog prijateljev in plezalcev.

