V paraolimpijski vasi zaplapolala slovenska zastava

Slalom 14., veleslalom pa 17. marca

6. marec 2018 ob 20:16

Pjongčang - MMC RTV SLO

V petek se bodo v Pjongčangu začele zimske paraolimpijske igre. V olimpijski vasi je že zaplapolala slovenska zastava. Slovenske barve bo branil smučar Jernej Slivnik.

Slivnik je po dnevu počitka in prilagajanja na časovno razliko že treniral na smučišču, ki bo gostilo tekme alpskega smučanja na 12. zimskih paraolimpijskih igrah. Smučarke in smučarji se bodo za kolajne borili v alpskem centru Jeongseon. Trener Roman Podlipnik je uvodno vadbo namenil veleslalomu, ki je trenutno verjetno Slivnikova paradna disciplina.

Slivnik se je hitro privadil na sneg

"Trening je bil dober. Bilo je toplo, na sneg pa sem se hitro navadil," je bil 17-letni Hrušičan zadovoljen po prvem treningu. Vrhunec dneva je bil slovesen dvig slovenske zastave v paraolimpijski vasi. "Bilo je prijetno, navdušil me je bogat kulturni program. Ko pa so dvignili zastavo, sem bil zelo ponosen," je še povedal edini športnik v petčlanski slovenski odpravi v Južni Koreji.

"Razmere za trening so bile danes zelo dobre. Kljub kar visokim temperaturam so obeti, da proga zdrži tudi bolj ekstremne razmere, dobri. Malo manj smo zaenkrat zadovoljni s količino treninga, ki jo tekmovalci tehničnih disciplin trenutno lahko dobijo v alpskem centru, saj večina tekmovalnega prostora trenutno pripada tekmovalcem hitrih disciplin. Tako tekmovalci v nekaj več kot dveh urah treninga na progi opravijo zgolj štiri ali pet voženj. Kljub temu je Jernej danes prve zavoje in prilagoditev na snežno podlago ter novo tekmovališče dobro prestal in pokazal nekaj dobrih voženj," je prve vtise s tekmovališč strnil Gal Jakič, nekdanji aktivni tekmovalec in udeleženec paraolimpijskih iger, zdaj pa pomočnik glavnega trenerja Podlipnika.

Slivnik bo na svojih prvih igrah nastopil v tehničnih disciplinah, 14. marca v slalomu in 17. marca v veleslalomu. Paraolimpijske igre se bodo s slavnostnim odprtjem začele v petek, trajale bodo do 18. marca.

A. V.