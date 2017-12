Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Peter John Stevens bo glavni slovenski adut na evropskem prvenstvu v kratkih bazenih na Danskem. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Plavalci nočejo prekiniti 20-letne tradicije

Enajsterica samozavestno na Dansko

7. december 2017 ob 16:35

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenska plavalna reprezentanca v ponedeljek potuje na Dansko, kjer 11-člansko odpravo pod taktirko selektorja Gorazda Podržavnika čaka evropsko prvenstvo v 25-metrskem bazenu.

Želja je tudi tokrat medalja, saj se Slovenci z EP-ja brez kolajne niso vrnili vse od leta 1996. Na EP-ju 2017 bodo slovenske barve branili Tjaša Oder (Fužinar), Katja Fain (Branik), Tara Vovk (Ljubljana), Neža Klančar (Olimpija), Nastja Govejšek (Velenje), Neža Klančar, Tina Čelik (Triglav), Tjaša Vozel (Zvezda) in Tjaša Pintar (Radovljica) ter Peter John Stevens (Triglav), Aljaž Kerč (Olimpija) in Martin Bau (Fužinar), ki pa je tik pred EP-jem zbolel.

Nazadnje je bil pred dvema letoma na EP-ju v Izraelu zlat Damir Dugonjić, ki je medtem sklenil reprezentančno pot, tokrat je prvi kandidat za odličje Peter John Stevens na 50 m prsno, med adute za visoka mesta sodi tudi Tjaša Oder, lani bronasta na EP-ju v Londonu v velikem bazenu na 800-metrski razdalji.

Plavalna zveza Slovenije je razglasila tudi najboljše plavalce minule sezone za obdobje med 1. septembrom 2016 in 31. avgustom letos. Z dosežkoma sta najbolj prepričala Anja Klinar in Peter Johns Stevens.

Glavni adut bo Stevens

"Najboljše res kaže Petru Johnu Stevensu, ki ima tretji prijavljeni izid na 50 m prsno. Blizu finala sta Tjaša Oder in Katja Fain na 400 m in 800 m prosto, ki sta te izide dosegli utrujeni, in mislim, da bi morali biti tudi oni blizu finalu," je na novinarski konferenci pred potjo na Dansko povedal slovenski selektor Gorazd Podržavnik in dodal, da bo konkurenca izjemna, kar pa je bilo v poolimpijskem letu tudi pričakovano.

Tjaša Oder upa na osebni rekord

"Glede na prijave mislim, da je finale dosegljiv. Sama upam na osebni rekord in glede na trening mi kaže dobro, seveda pa bo na tekmi veliko odvisno tudi od dnevne forme. Nazadnje sem bila v Izraelu šesta in želim si, da bi bila zdaj boljša. To se mi zdi dosegljivo," pred potjo na sever Evrope pravi Odrova, ki priznava, da sama ni najboljša na obratih, kar je za tekmo v 25-metrskem bazenu zelo pomembno, a vseeno se v dansko prestolnico odpravlja samozavestno.

Stevens še nikoli tako hiter kot zdaj

"S Petrom sva sodelovala na daljavo in osebno menim, da pred EP-jem v 25-metrskem bazenu še nikoli ni bil tako pripravljen kot zdaj. Je tudi zelo ambiciozen in kot vedno je tudi zelo samozavesten. Na vprašanje, kaj si želi, pravi, da odhaja po zmago na 50 m prsno. Mislim, da je kandidat za medaljo," pa je o Stevensu, ki študira na univerzi Tennessee, povedal njegov kranjski trener Luka Berdajs, ki si želi tudi konkurenčen nastop na 100 m prsno.

