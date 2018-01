Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 7 glasov Ocenite to novico! Ricardinho je razigraval svoje soigralce, podajal je za zadetke, med strelce se je vpisal tudi sam. Foto: EPA Dodaj v

Portugalci na krilih Ricardinha ugnali Romune

Ob 20.45 tekma med Španijo in Francijo

31. januar 2018 ob 19:47

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nogometaši Portugalske so v Stožicah dobili uvodno tekmo skupine C letošnjega evropskega prvenstva v futsalu. S 4:1 so premagali izbrano vrsto Romunije.

Portugalci so zelo hitro povedli, že v 4. minuti je po predložku Ricardinha zadel Pedro Cary, vodstvo je v 19. minuti podvojil Fabio Cecilio, ki je po Ricardinhovem predložku iz kota zadel z volejem.

Romuni so ves čas iskali gol priključka, portugalsko mrežo jim je vendarle uspelo zatresti v igri brez vratarja, ko je po kaosu pred vrati žogo v mrežo vendarle strpal Dimitru Stoica. Obetala se je napeta končnica, v kateri bi Romuni nedvomno ves čas iskali izenačenje, a je vse njihove upe v 36. minuti pokopal Ricardinho.

Ta je poskrbel za pravo mojstrovino, z zvito potezo si je pripravil prostor za strel, nato pa z rabono premagal nemočnega vratarja Tonija Tonito ter še enkrat pokazal, zakaj je trenutno najboljši igralec futsala na svetu. Zmago Portugalske je ob izteku 37. minute potrdil Bruno Coelho.

Braz: Bili smo zelo konsistentni

"Tipična prva tekma na prvenstvu. Vedeli smo, da bo Romunija skušala čim dlje zdržati. Ko je bilo 2:0, so poskušali brez vratarja, skušali so ostati v igri, toda mi smo bili zelo konsistentni," je po tekmi povedal portugalski selektor Jorge Braz. Njegov kolega na klopi Romunije Ropert Lupu je dodal: "Pokazali smo, da igramo zelo dobro s petimi igralci proti štirim, toda osnovni cilj je pokazati tudi dobro igro ob običajnih štirih proti štirim v polju."

11. evropsko prvenstvo v futsalu, Ljubljana

Skupina C:

PORTUGALSKA - ROMUNIJA 4:1 (2:0)

3.093; Cary 4., Cecilio 19., Ricardinho 36., Coelho 37.; Stoica 34.

Petek ob 20.45:

ROMUNIJA - UKRAJINA

Nedelja ob 18.00:

UKRAJINA - PORTUGALSKA

V četrtfinale se uvrstita dve najboljši ekipi.

Skupina D, danes ob 20.45:

ŠPANIJA - FRANCIJA



Petek ob 18.00:

FRANCIJA - AZERBAJDŽAN



Nedelja ob 20.45:

AZERBAJDŽAN - ŠPANIJA

V četrtfinale se uvrstita dve najboljši ekipi.

Mitja Lisjak