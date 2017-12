Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! 19-letna Ema Kozin je že v tretji rundi premagala Madžarko Doro Tollar. Foto: www.alesfevzer.com Danes je bila Ema res precej boljša nasprotnica, sodnik v ringu je moral dvoboj prekiniti že v tretji rundi, saj je bila nasprotnica neaktivna. Ema je Tollarjevo tolkla že od prve runde naprej in v tretji je bilo vsega konec. Rudolf Pavlin, trener Eme Kozin Kozinova želi v prihodnosti boksati v slovitem Las Vegasu. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Ema Kozin v Tivoliju še do dveh naslovov svetovne prvakinje Dodaj v

"Princesa" že v prvi rundi začela tolči po Madžarki

Trenerja Pavlina zanimala le zmaga

16. december 2017 ob 09:01

Banja Luka - MMC RTV SLO, STA

Slovenska poklicna boksarka Ema Kozin je v Banja Luki v okviru tekmovanja Spartan Fight Night osvojila naslov ameriške verzije Wiba, hkrati pa ubranila tudi naslov svetovne prvakinje po verziji WBF.

Njena nasprotnica Madžarka Dora Tollar, za katero je bila to šele druga profesionalna borba, je klonila že v tretji rundi.

19-letna Kozinova je rokavice prekrižala s tri leta starejšo Madžarko in slavila predčasno zmago že v tretji rundi s tehničnim nokavtom. Kozinova, ki ima vzdevek 'princesa' ('The Princess'), je doslej v vseh 12 poklicnih dvobojih zmagala, šestkrat z nokavtom, Tollarjeva je odboksala zgolj en poklicni dvoboj in ostaja pri eni zmagi.

Trenerja zanimala le zmaga

Kot je že pred odhodom v Banja Luko dejal trener Rudolf Pavlin, ki Kozinovo spremlja vse od njenega 12. leta, ga kaj drugega kot zmaga njegove varovanke ni zanimalo. Nazadnje je Kozinova 15. oktobra v ljubljanski Hali Tivoli za naslova po verzijah WBC in WBF ugnala Florence Muthoni iz Kenije. "Danes je bila Ema res precej boljša nasprotnica, sodnik v ringu je moral dvoboj prekiniti že v tretji rundi, saj je bila nasprotnica neaktivna. Ema je Tollarjevo tolkla že od prve runde naprej in v tretji je bilo vsega konec," je iz Banje Luke sporočil Pavlin, ki bo zdaj svoji varovanki namenil nekaj počitka.

"Gremo korak za korakom, a najprej bo imela Ema en mesec nekoliko lažje treninge. Drugo leto gremo v Ameriko," je še povedal Pavlin.

Trenutno peta boksarka na svetu

Na jakostni lestvici je Kozinova v svoji kategoriji do 72,6 kilograma trenutno peta boksarka in s to zmago v Banja Luki se ji obeta še kakšna borba za naslov, morebiti tudi proti Nemki Kristini Hammer. Gre za 27-letno vodilno boksarko te kategorije, ki ima v karieri 22 zmag, od tega 10 z nokavtom, in je še brez poraza. Kozinova, sicer tudi marljiva študentka finančne matematike, odkrito meri tudi na ZDA, da bi se nekoč pomerila v slovitem Las Vegasu.

