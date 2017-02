Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Slovenska delegacija v Almatyju se veseli prve medalje. Foto: SUSA/Matija Rakun Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Prva slovenska medalja v Almatyju

Drsalka Daša Grm deseta

3. februar 2017 ob 17:10

Almaty - MMC RTV SLO

Alpska smučarka Desiree Ajlec je Sloveniji priborila prvo medaljo na 28. zimski univerzijadi. V veleslalomu je osvojila srebro.

Šesti tekmovalni dan zimske univerzijade v Kazahstanu je za naše predstavnike srebrno obarvan. Desiree Ajlec, 20-letna študentka Univerze v Mariboru, je v veleslalomski preizkušnji osvojila drugo mesto in zaostala le za Japonko Aso Ando. Tretje mesto je osvojila Belorusinja Marija Škanova.

Ajlečeva je bolje odpeljala prvo vožnjo, hitra je bila sploh v spodnjem delu in je bila pred drugim tekom tudi vodilna. Deseti čas druge vožnje pa je bil na koncu dovolj za končno drugo mesto.

"Prvo vožnjo sem odpeljala res sproščeno. V drugo je bilo težje, ker sem vodila in vedno je lažje napadati kot braniti. Bila je prisotna tudi trema, zlato medaljo pa sem izgubila v spodnjem delu, ker sem vozila premalo napadalno. Tako sem sestavilo eno odlično in eno malce slabšo vožnjo," je priznala Mariborčanka.

Daša Grm deseta v umetnostnem drsanju

Že včeraj je v dolgem programu tekmovanja v umetnostnem drsanju dobro nastopila Celjanka Daša Grm. Študentka Univerze v Ljubljani in udeleženka nedavnega evropskega prvenstva v Ostravi, kjer je končala na 26. mestu, je še popravila dosežek iz kratkega programa, ko je bila dvanajsta. Skupno je Grmova na koncu osvojila deseto mesto.

"S tekmo sem kar zadovoljna, tudi zaradi utrujenosti, ki sem jo čutila že včeraj. Začetek današnjega nastopa je bil dober, v drugi polovici pa sem naredila nekaj napak, ki jih v prihodnje moram popraviti. Z vsako tekmo se nekaj naučim in tukaj sem tudi ob nepopolni fizični pripravljenosti nastopila dobro," je povedala Grmova, ki se bo marca v Helsinkih udeležila tudi svetovnega prvenstva. "Tam imam kar visoke cilje. Upam na finale in uvrstitev na zimsko olimpijado."

Zmagala je dvakratna mladinska svetovna prvakinja in dvakratna evropska podprvakinja Elena Radionova pred Japonkama Rin Nitaya in Hinano Isobe. Jutri bo za slovensko odpravo na univerzijadi na sporedu moški veleslalom, nastopila bosta Žan Kralj in Jan Napotnik.

Jože Pepevnik, Val 202