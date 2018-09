Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Za skupinske sestave bo Sofija že prvo kvalifikacijsko sito za preboj na olimpijske igre leta 2020 v Tokiu. Foto: BoBo Dodaj v

Ritmičarke na SP s smelimi načrti

Pod slovensko zastavo tudi Rusinja Vedenejeva

4. september 2018 ob 15:03

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V ponedeljek se bo v Sofiji začelo svetovno prvenstvo v ritmični gimnastiki. Slovenijo bodo zastopale Aleksandra Podgoršek, Jekaterina Vedenejeva, Anja Tomazin ter skupinska sestava.

Slovenska vrsta se na svetovno prvenstvo odpravlja v popolni postavi, s tremi posameznicami ter skupinsko sestavo. "Zelo me veseli, da gre na prvenstvo spet popolna ekipa. V individualnem programu se bodo predstavile Podgorškova in Vedenejeva z vsemi štirimi sestavami ter debitantka Tomazinova z obročem in žogo. Vseh deset sestav bo štelo v ekipni zbir," je povedala predsednica strokovnega odbora Lena Jakubovska, ki bo na SP odpotovala tudi v vlogi mednarodne sodnice.

Kljub rekordnim številkam ima Slovenija med posameznicami smele cilje; eno uvrstitev v finale mnogoboja, eno v prvo polovico nastopajočih ter izboljšanje zadnjega ekipnega rezultata s SP 2015 – 24. mesta. Ne nazadnje se je komaj 17-letni državni prvakinji Podgorškovi, ki je to sezono že nastopila kot finalistka svetovnega pokala v Taškentu, kot novopečena Slovenka v ekipi pridružila izkušena, sedem let starejša Rusinja Vedenejeva, ki je bila prejšnji konec tedna pod novo zastavo prav tako finalistka svetovnega pokala v domačem Kazanu.

"Moj osebni cilj je uvrstitev med najboljših 32 na tem prvenstvu. Zdi se mi, da sem dobro pripravljena, čeprav poškodba kolena še ni povsem sanirana. Pomembno je, da bom z glavo pri stvari in da mi bo uspelo pokazati sestave brez napak. Največ lahko pričakujem od žoge in traka," je pred odhodom v Bolgarijo povedala Podgorškova, medtem ko Vedenejeve, za katero bo pri 24 letih to prvi SP v dolgoletni karieri, ni bilo na novinarski konferenci, saj se poleti naturalizirana Slovenka na prvenstvo pripravlja v domači Rusiji. Od nje stroka pričakuje uvrstitev v finale mnogoboja.

Naslednjo soboto se bo SP začel tudi za skupinsko sestavo. Dekleta pod vodstvom kapetanke Sare Kragulj so po besedah trenerke Olge Mancevič dobro pripravljena in poudarjajo, da je ob dobri izvedbi obeh sestav uresničljiv tudi cilj – preboj med najboljših 24 ekip in s tem uvrstitev na naslednji SP leta 2019 v Bakuju, glavne kvalifikacije za OI 2020.

"Čeprav smo imeli to sezono precej težav s sestavo ekipe, ki se je ves čas spreminjala, sta se vanjo vrnili izkušeni Zoja Marija Ivančič in Maša Bizjak, tako da je naša ekipa kljub mladosti že precej izkušena. Celotno poletje so dekleta podredila pripravam na to prvenstvo, zato upam, da se jim bo na tekmi vse 'poklopilo', saj so dobro pripravljena," je dejala Mancevićeva.

R. K.