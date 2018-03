Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Rok Klavora je bil odličen v kvalifikacijah, v finalu pa se je izkazal s tretjim mestom. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Rok Klavora in Tjaša Kysselef v Bakuju zasedla tretje mesto

V nedeljo v finalu Bertoncelj in še enkrat Kysselefova

17. marec 2018 ob 13:58

Baku - MMC RTV SLO, STA

Telovadec Rok Klavora je uspešno odprl finalni dan svetovnega pokala v Bakuju, potem ko je na parterju zasedel tretje mesto. Na preskoku je bila prav tako tretja Tjaša Kysselef.

Klavora, ki si je finalni nastop pritelovadil s prvo oceno kvalifikacij, je pred finalom dejal, da ima še nekaj rezerve. Želel si je ponoviti kvalifikacijsko predstavo in še kaj dodati, a se ni izšlo po željah. Kljub temu je bil 29-letni Ljubljančan s svojim nastopom, za kar je dobil oceno 14,100 točke, zadovoljen: "Želel sem se čim bolj približati vaji iz kvalifikacij, ki je bila izvedbeno res lepa. V kvalifikacijah sem še imel nekaj rezerv. Danes sem želel narediti podobno vajo kot pred dvema dnevoma. V kvalifikacijah sem 'zalimal' seskok, danes pa sem naredil majhen korak nazaj. Vseeno sem zadovoljen. S trenerjem Dejanom Jovanovičem sva za ta del sezone načrtovala nastope s to vajo in držim se zastavljenega načrta."

Uspešno je v finalu preskoka nastopila Kysselefova, ki je na uvodni tekmi sezone v Melbournu na preskoku zmagala, na parterju pa je bila tretja. Tokrat je 24-letna telovadka s 13,833 točke, kar je več, kot je prejela na uvodni tekmi, zasedla tretje mesto. Z oceno 14,300 je zmagala uzbekistanska gimnastična veteranka, nekdanja olimpijska in svetovna prvakinja Oksana Čusovitina, ki bo letos dopolnila 43 let. "Skočila sem boljše kot v kvalifikacijah, kar je bil moj cilj. Zadovoljna sem, da mi je uspelo. Še bolj pa sem srečna, da me je to pripeljalo do bronaste medalje," je iz Bakuja sporočila Kysselefova. V finalu preskoka je nastopila tudi Teja Belak, ki pa je pri enem od skokov padla in na koncu s 13,199 točke zasedla šesto mesto.

Med finalistkami pri dvovišinski bradlji se je predstavila Lucija Hribar, ki si je finale pritelovadila s četrto oceno. V finalu je Hribarjeva z oceno 11,800 točke zasedla sedmo mesto. V nedeljo finalna nastopa čakata še Saša Bertonclja na konju z ročaji in Kysselefovo na parterju.

