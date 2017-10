Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Primat najboljših telovadcev v mnogoboju ostaja v azijskih rokah. Foto: Reuters Dodaj v

Ruoteng nasledil velikega Učimuro

Beljavski padel z droga

6. oktober 2017 ob 10:00

Montreal - MMC RTV SLO

Kitajec Šiao Ruoteng je v Montrealu postal svetovni prvak v mnogoboju, s tem je nasledil Koheija Učimuro, ki je bil na velikih tekmovanjih nepremagan vse od leta 2009.

28-letni Japonec si je na tem prvenstvu poškodoval gleženj in ni mogel nastopiti. Ruoteng je zbral 86,933 točke. Medalji sta osvojila še njegov rojak Lin Čaopan (86,448) in Japonec Kenzo Širai (86,431).



Ruoteng si je največjo prednost zagotovil na konju z ročaji, kjer je prejel vrhunsko oceno 14,800. Na tem orodju je višjo oceno prejel le David Beljavski (14,900). Rus je bil na dobri poti najmanj do srebra, a je padel na drogu in se moral zadovoljiti s četrtim mestom (86,315).

S. J.