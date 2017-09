Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 7 glasov Ocenite to novico! Laura Unuk je najboljša mladinka na svetu. Foto: BoBo Dodaj v

Šahistka Laura Unuk spet najboljša na svetu!

Izkupiček šampionke: Osem zmag in en poraz

26. september 2017 ob 16:04

Montevideo - MMC RTV SLO, STA

Slovenska šahistka Laura Unuk je v Montevideu postala svetovna prvakinja do 18 let. In to že krog pred koncem. 17-letna Ljubljančanka je leta 2014 že osvojila naslov svetovne prvakinje do 16 let.

Od Slovencev sta mladinska svetovna naslova pred njo osvojila le še Bruno Parma (1961) in Luka Lenič (2002), članskih naslovov pa slovenski šah nima.

Unukova je s konkurenco dobesedno pometla, saj si je naslov zagotovila že krog pred koncem, ko si je priigrala kar dve točki naskoka pred najbližjimi tekmicami. Že dokaj zgodaj, v 2. krogu, je po zmagi v uvodni partiji doživela nepričakovan poraz, ki pa jo je samo spodbudil, da je v nadaljevanju nanizala sedem zmag in si tako priigrala svoj drugi svetovni naslov po letu 2014.

V Balatonszarszu na Madžarskem pa se je sinoči končal razširjen srednjeevropski pokal Mitropa. Obe slovenski ekipi sta v zadnjem, devetem, krogu remizirali, obe z Nemčijo. Šahistke so turnir končale na šestem mestu, zmagale so Madžarke, šahisti pa so bili osmi, zmagali so Hrvati.

Za žensko člansko ekipo so nastopile velemojstrica Darja Kapš, Lara Janželj, Teja Vidic in Monika Rozman, moško ekipo pa so sestavljali Gal Drnovšek, Boris Markoja, Jernej Špalir in Žan Tomazini.

