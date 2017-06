Savšek na Vltavi četrti, usodne kazenske sekunde

Božič sedmi

18. junij 2017 ob 18:37

Praga

Kljub dobremu dosežku bo ostalo nekaj grenkega priokusa, saj je član tacenskega kluba v finalu postavil daleč najhitrejši čas, bil skoraj dve sekundi in pol hitrejši od vseh tekmecev, a je bilo zanj usodnih šest kazenskih sekund.

"Na progi so bili zelo nizki količki, zato si moral biti zelo pazljiv. Kljub temu sem na progi poskušal biti hiter, kar mi je s super časom tudi uspelo. Na žalost pa imam spet preveč dotikov za kakšno višje mesto. Zaenkrat imam dobro podlago za naslednje svetovne pokale. Najbolj si želim priti visoko v skupnem seštevku svetovnega pokala, tako da imam trenutno dobro pozicijo. Treba je še malo dodelati vožnjo, hiter sem dovolj, potrebujem še nekaj več natančnosti in bo," je bil Savšek po nastopu vseeno zadovoljen.

Finalni nastop si je zagotovil tudi Luka Božič, ki je na koncu zasedel sedmo mesto. Primorec je imel na progi dva dotika, pa tudi precej težav pri vstopu v predzadnja protitočna vrata, kjer se je s težavami v polfinalu kanuistk soočila tudi Nina Bizjak. Podobno kot Bizjakova je tudi Božič tu izgubil veliko časa. "Tu v Pragi poskrbijo za zahtevno postavitev, tudi danes je bila taka. Kot ste videli, so vsi delali velike napake, ni bilo dirkanja kot v kvalifikacijah. S finalno vožnjo sem zadovoljen na podoben način kot v Tacnu. Dejstvo je, da sem bil hiter do zadnjih štirih vrat, na koncu pa sem hotel malo preveč in pridejo takšne napake, ampak je isto, ali si četrti ali sedmi. Želim si stopničk."

V polfinalu sta preizkušnjo na Češkem končala Anže Berčič, ki je bil 14., in Jure Lenarčič na 18. mestu. Zmage v finalu se je veselil Nemec Sideris Tasiadis, drugi je bil Slovak Matej Benuš, tretji pa Italijan Raffaello Ivaldi.

Kragljeva sedma v finalu

Predstavnico je imela Slovenija imeli tudi v finalu kajakašic. Urša Kragelj je na koncu priveslala do sedmega mesta, potem ko je imela na progi, ki je z zahtevno postavitvijo vrat povzročala težave praktično vsem tekmovalcem in tekmovalkam, nekaj težav in nabrala osem kazenskih sekund. "Nisem povsem zadovoljna, ker sem se v spodnjem delu dobesedno zlomila. Nisem se držala načrta. Počutila sem se dobro, hitra sem dovolj, kar vem, ampak v spodnjem delu je bilo preveč napak. Sposobna sem bila veslati hitreje, saj so bile rezerve že v polfinalni vožnji, ampak je bila narava današnje proge takšna, da so šle sekunde, če ti čoln ni tekel in se ti je nekje zalomilo."

Zelo blizu finalnemu nastopu je bila tudi Eva Terčelj, ki je bila v polfinalu uvrščena na enajsto mesto in je tako le za eno mesto zgrešila finale. Zmagala je olimpijska prvakinja iz Ria de Janeira Španka Maialen Chourraut, druga je bila Britanka Kimberley Woods, ki je včeraj zmagala v kanuju, tretja pa Nemka Ricarda Funk.

Že prihodnji konec tedna bo na sporedu druga tekma svetovnega pokala v nemškem Augsburgu.