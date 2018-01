Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Mladi slovenski igralci skvoša se z odprtega mladinskega prvenstva Češke vračajo z nekaj lepimi uvrstitvami. Foto: Sara Rojnik Dodaj v

Skvoš: Prvi slovenski finale na turnirjih Super serije

11-letna Sara Nedič blestela v konkurenci U-13

22. januar 2018 ob 15:57

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Pragi je zadnji konec tedna potekal Czech Junior Open, mladinski turnir najvišjega kakovostnega ranga Super serije v skvošu, na katerem je igralo več kot 300 igralcev iz 34 držav.

Gre za enega od devetih turnirjev tega ranga, preostali pa so še v Angliji, Franciji, Nemčiji, Belgiji, Švici, na Švedskem in Nizozemskem.

Turnirja v Pragi se je udeležilo 17 slovenskih mladincev in mladink iz treh klubov za skvoš – SqK Škofja Loka, ŠD Squashland in SqK Lesce Bled, nastopali pa so v starostnih kategorijah od 13 do 19 let.

V najmočnejši konkurenci do 19 let sta nastopila Jošt Dolinar in Tina Ferjan. Dolinar je med 64 tekmovalci zasedel 31. mesto, zmaga pa je po češkem finalu ostala doma. Prvo mesto je osvojil Viktor Byrtus, drugo pa Ondrej Vorliček.

Ferjanova je v konkurenci 32 tekmovalk zasedla 20. mesto. Zmagala je Švicarka Ambre Alinckx, ki je bila v finalu s 3:0 boljša od Ukrajinke Nadije Usenko.

Za največji uspeh slovenskega skvoša pa je poskrbela komaj 11-letna Škofjeločanka Sara Nedič, ki nastopa v konkurenci do 13 let. Uvrstila se je v finale, ki ga je odigrala proti skoraj dve leti starejši Američanki Marii Arseniev. Američanka je bila premočna in zmagala s 3:0 (11-4, 11-5, 13-11). Mlada Slovenka se je odlično upirala predvsem v tretjem nizu, v katerem je imela že dve zaključni žogi.

Blizu četrtfinala sta bila še Škofjeločana Luka Kustec in Manca Demšar (oba do 15 let), preostali slovenski predstavniki pa niso dosegli vidnejših uvrstitev.

