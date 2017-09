Slovenci se po hudem boju z Nemci domov vračajo z bronom

Uspeh slovenske namiznoteniške reprezentance

16. september 2017 ob 22:55

Luksemburg - MMC RTV SLO, STA

Slovenska ekipa je že v petek poskrbela za senzacijo. V četrtfinalu so Bojan Tokić , Darko Jorgić in Deni Kožul s 3:2 premagali Švedsko in si priborili najmanj bronasto odličje. Danes so imeli priložnost, da medaljo z uvrstitvijo v finale še oplemenitijo, a je bila Nemčija močnejša. Slovenija pa se je odlično upirala in izgubila šele po vseh petih dvobojih z 2:3.

Začetek je bil odličen, saj je mladi adut Jorgić s 3:1 premagal Dimitrija Ovtcharova. Pozneje so Nemci stvari postavili na pričakovano mesto, najprej je prvi zvezdnik Timo Boll gladko ugnal Tokića s 3:0, enak izid pa je dosegel še Patrick Franziska v boju z Janom Žibratom.

Slovence je nato reševal Tokić. Ruwena Filusa je moral premagati, če je želel računati na podaljšanje upanja, in ga tudi je. Po izgubljenem prvem nizu z 8:11 je drugega dobil s 15:13, tretjega z 12:10 in zadnjega z 11:8.

V zadnjem dvoboju večera sta se pomerila Boll in Jorgić. Mladi slovenski igralec še enega presenečenja ni mogel pripraviti, proti prvemu loparju Nemčije je klonil v treh nizih (9, 3, 5) in tako se je Nemčija precej težje, kot je pričakovala, le uvrstila v nedeljski finale.

Slovenska reprezentanca je v Luksemburgu pokazala, da ni le Bojan Tokić tisti, ki "velja", ampak da ima naslednike, čeprav selektor nanj računa še vsaj štiri leta: "To največ šteje. Bojan je vrsto let igral v ekipi, ki ni imela ambicij in se je težko prebijala v elitno skupino. Zdaj ima zraven mlade igralce, vidi, da ga bo lahko kdo nadomestil. To šteje največ. Bojana moramo ohraniti še štiri, pet let, kar je mogoče, fanta ali fantje, saj jih je več, pa morajo zrasti in se približati. Potem smo lahko še bolj vrhunski. To, da smo zdaj bronasti, pa je obliž na vse treninge, na vso smolo, na vse to, kar se nam je do zdaj dogajalo," je nastope v Luksemburgu sklenil selektor Slovenije Jože Urh.

V finalu bodo nasprotniki Nemcev Portugalci, ki so v prvem polfinalu premagali Francijo s 3:2.



Polfinale:

NEMČIJA - SLOVENIJA 3:2

Dimitrij Ovtcharov - Darko Jorgić 1:3 (-11, -6, 6- 8)

Timo Boll - Bojan Tokić 3:0 (5, 7, 4)

Patrick Franziska - Jan Žibrat 3:0 (3, 6, 8)

Ruwen Filus - Bojan Tokić 1:3 (8, -13, -10, -8)

Timo Boll - Darko Jorgić 3:0 (9, 3, 5)

FRANCIJA - PORTUGALSKA 2:3