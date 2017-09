Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Vse tekme evropskega prvenstva bodo v Stožicah. Foto: BoBo Dodaj v

Slovenija na evropskem prvenstvu v skupini z Italijo in Srbijo

Naslov bodo branili Španci

29. september 2017 ob 12:54,

zadnji poseg: 29. september 2017 ob 13:03

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ljubljanski grad je gostil žreb skupin za evropsko prvenstvo v dvoranskem nogometu, ki bo med 30. januarjem in 10. februarjem v Sloveniji. Gostitelji turnirja se bodo v skupini A pomerili z Italijani in Srbi.

Žreba sta se udeležila tudi predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin in nekdanja vrhunska alpska smučarka Tina Maze, ki je skupaj z ambasadorjema prvenstva Milenkom Ačimovićem in Milivojem Simeunovićem tudi žrebala skupine. Na prvenstvu bodo štiri skupine s po tremi reprezentancami, po dve najboljši se bosta prebili v četrtfinale. Vse tekme bodo v dvorani Stožice.

Slovenija bo kot gostiteljica igrala v skupini A, kjer se bo torej pomerila z Italijo in Srbijo. V skupini B sta ob Rusiji še Kazahstan in Poljska, skupino C sestavljajo Portugalska, Ukrajina in Romunija, D pa Španija, ki bo branila naslov, Azerbajdžan in Francija.

Slovenija je doslej igrala na petih evropskih prvenstvih, najuspešnejša pa je bila leta 2014 v Belgiji, ko je edina premagala poznejše prvake Italijane, izpadla pa v četrtfinalu.

Skupina A: Slovenija, Italija, Srbija.

Skupina B: Rusija, Kazahstan, Poljska.

Skupina C: Portugalska, Ukrajina, Romunija.

Skupina D: Španija, Azerbajdžan, Francija.

Aleksander Čeferin: "This might be once in a lifetime opportunity to give speech in my mother tongue as a president of @UEFA." #FutsalEURO pic.twitter.com/iyWUajtONG — Futsal EURO 2018 (@FutsalEURO2018) September 29, 2017

