Slovenija rabi vsaj remi, zmaga prinaša prvo mesto

Odločilna tekma v soboto ob 20.45

2. februar 2018 ob 12:29

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenska reprezentanca v futsalu bo zadnjo tekmo skupinskega dela igrala v soboto z Italijo, ko odloča o svoji usodi.

Obe tekmi v skupini A sta se do zdaj končali z remijem, kar pomeni, da Slovenija eno od prvih dveh mest osvojili, če v soboto proti zahodnim sosedom ne izgubi. Če Slovenija v soboto zmaga, bo končala na prvem mestu, v primeru izida 0:0 bo prva Srbija in druga Slovenija, če pa se bo tekma končala s 3:3 ali višjim remijem, pa bo prva Slovenija in druga Srbija.

Če se tekma konča z 1:1, gresta v izločilne boje Slovenija in Srbija, o prvem mestu bi odločali kartoni (trenutno glede tega slabše kaže Srbom s petimi rumenimi kartoni). V primeru izida 2:2 bi Slovenija končala na vrhu skupine, o drugem potniku med Srbijo in Italijo pa bi spet odločali kartoni.

Dobovičnik: Prvi scenarij se ni izšel

"Italija je zelo gibljiva ekipa, dosti teče, opravlja hitre menjave, je ekipa z dobrimi prekinitvami. Mi smo želeli zmagati na prvi tekmi, bili smo blizu. V tem trenutku bi bili naprej. Ta scenarij se ni izšel. Na tekmi z Italijo bomo dali vse od sebe," pred tekmo leta razmišlja slovenski selektor Andrej Dobovičnik.

Osredotočeni vseh 40 minut

Selektorja ni presenetila izenačena skupina, zato se zaveda, da bodo morali njegovi fantje zadnji tekmi garati: "To je tekma, v kateri bodo morali dati igralci vse od sebe. Morali bodo biti v dnevni formi, osredotočeni vseh 40 minut. Le tako lahko premagamo Italijane. Zaradi njihove gibljivosti so težji nasprotnik kot Srbija. Po slogu igre nam malo manj odgovarjajo kot Srbi."

Fideršek: Moramo iti na zmago

"Vemo, da je Italija zelo dobra ekipa z dobrimi posamezniki. Vemo, da bodo igrali drugače kot Srbi. Pripraviti se moramo na prekinitve. Lahko jih presenetimo. Vsak neodločen izid in zmaga gre v našo korist. Moramo iti na zmago," pa je dodal slovenski reprezentant Matej Fideršek, ki verjame, da bo domača ekipa v Stožicah odigrala vsaj še eno tekmo.

Menichelli: Imamo nekaj poškodovanih igralcev

Nekoliko bolj previden in redkobeseden pri napovedih je bil italijanski selektor Roberto Menichelli: "Tekma proti Sloveniji bo težka. Imamo en dan, da se organiziramo, da naredimo načrt za zmago proti Sloveniji. Imamo nekaj poškodovanih igralcev. Naredili bom vse, kar lahko, da zmagamo. Igrali bomo po najboljših močeh. Prav tako Slovenija. Bomo videli, kdo bo zmagal."

S. J.