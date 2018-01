Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Slovenski jadralki sta od prvega tekmovalnega dne - od torka - izboljševali mesta, včeraj pa sta prevzeli vodstvo v skupnem seštevku in ga ohranili tudi po današnji preizkušnji. Foto: STA Dodaj v

Slovenki zmagali na regati svetovnega pokala v Miamiju

Krstna zmaga v svetovnem pokalu

29. januar 2018 ob 22:00

Miami - MMC RTV SLO

V Miamiju se je končala prva letošnja jadralna regata za svetovni pokal. V razredu 470 sta zmagali Slovenki Tina Mrak in Veronika Macarol. Gre za njuno krstno zmago v svetovnem pokalu in največji uspeh na tej ravni tekmovanj.

Regata se je začela v torek, ko je bilo v Miamiju komaj kaj vetra. V danih razmerah sta Portorožanki zasedli peto mesto. Drugi tekmovalni dan je ponudil nekoliko več vetra, Mrakova in Macarolova pa sta z uvrstitvami v prvi deseterici pokazali, da se bosta borili za najboljša mesta. Od srede naprej pa sta z odličnim jadranjem pokazali, da spadata med glavne favoritinje za končno zmago. To je postalo dokončno jasno v soboto, ko sta z dvema prvima in tretjim mestom prepričljivo prevzeli vodstvo v skupnem seštevku.

V današnjem plovu za odličja sta svojo odlično pripravljenost le še potrdili z drugim mestom v plovu za odličja in se zasluženo veselita svoje prve zmage na regatah svetovnega pokala. Drugo mesto sta zasedli Poljakinji Agnieszka Skrzypulec in Irmina Mrozek Gliszczynska, tretje pa Japonki Ai Kondo Yoshida in Miho Yoshioka.

Slovenski jadralki, članici kluba Pirat iz Portoroža, sta lani na svetovnem prvenstvu olimpijskega razreda 470, ki se je končalo v Solunu, osvojili bronasto medaljo. To je bilo prvo odličje na svetovnih prvenstvih za omenjeno slovensko posadko, pred tem pa sta bili že evropski prvakinji in bronasti na prvenstvu stare celine. Na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru sta osvojili šesto mesto.

D. S.