Davor Janžič je v soboto osvojil dve zlati medalji. Foto: Simon Maljevac/BZS

Slovenski dan v Casablanci: Tri zlate medalje in srebro

Janžič ugnal Hrvata Beakovića

23. september 2017 ob 15:47

Casablanca - MMC RTV SLO, STA

Slovenija je na svetovnem prvenstvu v balinanju v Casablanci osvojila tri zlate medalje. Davor Janžič je bil najprej zlat v natančnem zbijanju, nato skupaj z Juretom Kozjekom v dvojicah, piko na i pa je postavil Anže Petrič v hitrostnem zbijanju.

Janžič je za naslov prvaka premagal tri konkurente iz Hrvaške, Peruja in Črne gore. Pred zbijanjem zadnje pozicije sta Davor Janžič in Hrvat Marko Beaković zbrala enako število točk - 19. V neposrednem dvoboju je slovenski reprezentant ohranil mirnost in natančnost, Hrvat pa je zgrešil.

"Vseskozi sem lepo zbijal posamezne pozicije. Na koncu sem ohranil zbranost, zadel balina za pet točk in se veselim zlatega odličja," je bil po finalu zadovoljen Škofjeločan.

Janžič in Kozjek sta nato osvojila naslov svetovnih prvakov med dvojicami, potem ko sta premagala srbsko dvojico Miloš Milaković-Srdjan Butorac z 10:5. Na koncu je vse začinil še Anže Petrič v finalu hitrostnega zbijanja. Ugnal je favorita v tej disciplini, Hrvata Lea Brnića, v dodatnem zbijanju z 22:21, po petih minutah sta bila tekmeca izenačena.

Tonejc osvojil srebrno medaljo

Že pred tem je Dejan Tonejc osvojil srebrno medaljo v bližanju in zbijanju v krog, potem ko je v finalu izgubil proti Tunizijcu Achrefu Zouaouiju. Odločitev je padla sredi dvoboja, ko je Tunizijec povedel s tremi točkami. Slovenec je imel priložnost, da zmanjša razliko z zadetim balinom za dve točki, vendar je ni izkoristil.

Slovenija je bila daleč najuspešnejša država na tem svetovnem prvenstvu s tremi zlatimi, srebrno in dvema bronastima odličjema. Skupaj so kolajne odšle z balinarji v 12 držav, tudi v Peru, Avstralijo in ZDA. Najbolj pa so razočarali Francozi in Italijani.

A. V.