Slovenski judoisti z mislimi že pri svetovnem prvenstvu

Uspehi na VN Zagreba potrdili dobro delo na pripravah

1. avgust 2018 ob 12:26

Izola - MMC RTV SLO

Slovenski aduti so z dosedanjimi pripravami zadovoljni in prepričani, da se bodo lahko borili za sam vrh. Evropski prvak v kategoriji do 66 kg Adrian Gomboc je priznal, da je v Izoli te dni zelo vroče, vendar so pogoji za vse enaki: "Pravijo, da težji pogoji delajo šampione in jaz grem s tako miselnostjo v vsako borbo in dajem svoj maksimum na teh treningih."

Za Japonca potreben drugačen načrt

Sicer pa je Gomboc dodal, da je z naborom sparing partnerjev zadovoljen, saj je pester izbor z mnogimi judoisti iz tujine. Čeprav ga pred njegovim prvim svetovnim prvenstvom čaka še težko delo, meni, da bo za Baku pripravljen. Na nedavni veliki nagradi v Zagrebu mu je sicer malo zmanjkalo za medaljo, vendar je videl, da se še vedno suče okoli vrha: "Seveda je cilj vedno medalja, biti prvak, ampak vem, da bo zelo težko, sem pripravljen pa na vsakega."

V Zagrebu je Gomboc videl, kaj ga čaka, in pri tem dodal, da se bo naslednjič treba japonskega borca, ki se je nazadnje zelo dobro pripravil nanj, drugače lotiti. Sicer pa so tu še Kazahstanci, Korejci in tudi Brazilci, tako da je spekter potencialnih nosilcev medalj zelo širok, je še ocenil.

Po zmagi Velenškova polna samozavesti

S partnericami na treningih v Izoli je zadovoljna tudi Ana Velenšek, saj je dobro zastopana tudi najtežja kategorija, v kateri nastopa. Glede zmage v Zagrebu pravi, da so naučeni pozabiti take stvari, čeprav ji je tekma prinesla določeno mero samozavesti: "Zdaj so priprave za svetovno prvenstvo in je treba trenirati na polno." Kot je ocenila, je način boja v novi kategoriji že naštudirala: "Zdaj je treba samo ta novi slog borbe peljati naprej in ga trenirati."

Ritem priprav na svetovno prvenstvo, ki bo letos nekoliko pozneje v sezoni, je sicer ostal enak, dejstvo, da se že začenja lov na olimpijsko normo, pa nanjo ne vpliva, saj je veliko tekem. "Vedno je cilj čim manj tekem in tam čim boljši izidi," je še pojasnila Velenškova.

Olimpijska prvakinja ostaja konkurenčna

S pripravami je zadovoljna tudi olimpijska prvakinja Tina Trstenjak: "Za zdaj vse teče po načrtu, brez poškodb, tako da gre." S samim izkupičkom zadnje velike nagrade, kjer je v kategoriji do 63 kg osvojila srebro, je zadovoljna, manj pa z napakami, ki jih še dela. Kot je dodala, se sicer vse vrti okoli svetovnega prvenstva. Tudi Trstenjakova se z lovom na točke za olimpijske igre ne obremenjuje. "Gledam, da prikažem čim boljše borbe, čim lepši judo," je pojasnila in dodala, da opaža vse večjo konkurenco s prihodom mladih tekmovalk, tudi slovenskih.