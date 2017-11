Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Slovenski ragbisti so po zmagi nad Srbijo (30:21) strli še Slovaško. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Oslabljeni slovenski ragbisti gostijo Slovake Dodaj v

Slovenski ragbisti strli tudi slovaški oreh

Skupaj zaigrala oče in sin, Igor in Gal Okič

4. november 2017 ob 17:58

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenska reprezentanca v ragbiju je na stadionu v Šiški na tekmi za evropski pokal narodov premagala Slovaško z 29:15.

Moštvo selektorja Andrewa Fentona je hitro povedlo s tremi točkami Petra Kavčiča v 7. minuti. Isti igralec je dodal še dve za 10:0. Slovaška reprezentanca se je v nadaljevanju večinoma branila, vendar je po napaki domače obrambe in hitrem prodoru Jakuba Varge znižala na 10:7.

V 30. minuti so si Slovenci priborili nov zadetek za 18:7. V 37. minuti je po navodilu glavnega sodnika tekme Hrvoje Bartoliča zaradi udarca v glavo igrišče moral zapusiti kapetan Jaka Sajevic, namesto katerega je vstopil Luka Medved. Do konca polčasa smo bili priča še nekaj akcijam na obeh straneh, rezultat pa je ostal 18:7.

Krstni zadetek Juša Penka

Drugi polčas sta bledo začeli obe ekipi, za odtenek prepričljivejši so bili Slovaki, ki so v 60. minuti prišli do novega zadetka in znižali zaostanek na 18:15. Po nekaj taktičnih menjavah trenerja Fentona so se zbudili tudi "encijani". Vodstvo je v 66. in 70. minuti dodatno povišal Kavčič na 24:15. S hitrim prodorom pa je v 73. minuti do svojega krstnega zadetka v članski konkurenci prišel 17-letni Juš Penko ter povišal vodstvo na končnih 29:15.

V 77. minuti je v igro vstopil še najstarejši član slovenske reprezentance Igor Okič, tako da sta istočasno na tekmi evropskega pokala v isti ekipi nastopila oče Igor in sin Gal Okič.

