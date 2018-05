Povprečna starost treh polfinalistov 41 let, zraven še mladi Wilson

Higgins v poslastici izločil Trumpa

3. maj 2018 ob 07:54

V vsakem krogu svetovnega prvenstva v snukerju je izpadel glavni favorit za osvojitev naslova, nič drugače ni bilo v četrtfinalu.

Na začetku tekmovanja so strokovnjaki največ možnosti za končno zmago pripisovali branilcu naslova Marku Selbyju, a je ta izpadel v prvem krogu. Kot prvi favorit je nato postal Ronnie O'Sullivan, a je ta kovčke spakiral v osmini finala. Vse luči so se nato obrnile k Dingu Džinhuiju, a Kitajec je bil presenetljivo brez moči v četrtfinalu, kjer ga je s 13:5 ugnal Barry Hawkins.

Hawkins ves čas del elite

39-letni Britanec je večino delo opravil že prvi dan, ko je kar osemkrat presegel mejo 50 točk in povedel z 11:5. Drugi dan Ding ni osvojil niti igre več in tako še vedno čaka na naslov svetovnega prvaka. "Prvi dan je bil ključen, občutek sem imel, da se je drugi dan že predal," je povedal Hawkins, ki lovi prvi naslov svetovnega prvaka. V zadnjih šestih letih bo že petič igral v polfinalu.

Higginsu uspel preobrat

Najbolj napeto je bilo v obračunu med Johnom Higginsom in Juddom Trumpom. Šlo je za ponovitev finala 2011, kjer je slavil izkušeni Higgins z 18:15. Tokrat je kazalo na maščevanje, saj je Trump že vodil s 7:3, a se žilavi Higgins ni vdal in ujel priključek. Na koncu je Higgins slavil s 13:12. "Verjamem, da se Trump ne počuti prav dobro, a zame je ta občutek res fantastičen," je bil zadovoljen 42-letni Škot.

Williams užival bolj kot prejšnja leta

V igri za naslov je še en veteran, 43-letni Mark Williams, ki je izločil Alija Carterja s 13:8. Williams se je v polfinale uvrstil prvič po letu 2011. "Karavana je vsako leto močnejša, raven igre se je precej dvignila. Sem vse starejši in res ne vem, če bom še kdaj igral v polfinalu, zato v tem dosežku res uživam bolj kot prejšnja leta," je bil iskren zmagovalec.

Wilsonu se je uresničila želja

Povprečna starost omenjenih zmagovalcev je 41 let, zato pravo osvežitev predstavlja zadnji polfinalist, to je 26-letni Kyren Wilson, ki se je prvič prebil med zadnje štiri. Po suvereni zmagi nad Markom Allenom (13:6) je priznal: "Na tem prizorišču sem si vedno želel igrati le na eni mizi, komaj čakam, da bom pristopil k mizi." Wilson igra četrtič na svetovnem prvenstvu, zadnji dve sezoni je izpadel v četrtfinalu. V legendarni dvorani Crucible se igra hkrati na dveh mizah, izjema sta polfinale in finale, ko na sredino dvorane postavijo le eno mizo. Polfinala se bosta igrala tri dni (od četrtka do sobote), za zmago bo treba osvojiti 17 iger, finale bo tradicionalno na sporedu v nedeljo in ponedeljek, do naslova svetovnega prvaka pa bo finalista ločilo 18 iger.

Igralec Polfinale Finale Prvak John Higgins 8 6 4 Mark Williams 6 3 2 Barry Hawkins 5 1 0 Kyren Wilson 1 0 0



Opombi:

- V tabeli je število uvrstitev letošnjih polfinalistov v polfinale, finale in naslovi svetovnih prvakov.

- V stolpcu polfinale je že upoštevan letošnji nastop.

Četrtfinale:

WILSON (ANG/9) - ALLEN (S. IRS/16) 13:6

HIGGINS (ŠKO/5) - TRUMP (ANG/4) 13:12

DING (KIT/3) - HAWKINS (ANG/6) 5:13

WILLIAMS (WAL/7) - CARTER (ANG/15) 13:8

