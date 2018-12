Darko Đurić je drugič postal športnik leta med invalidi, Tanja Glušič pa prvič. Foto: Drago Perko Dodaj v

Športnika leta med invalidi Tanja Glušič in Darko Đurić

Ekipa leta postali gluhi kegljači

11. december 2018

zadnji poseg: 11. december 2018 ob 20:41

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Najboljša športnika leta 2018 med invalidi sta plezalka Tanja Glušič in plavalec Darko Đurić. Za Đurića je nagrada za športnika leta druga po letu 2013, Glušičeva jo je prejela prvič.

Na slavnostni prireditvi v Ljubljani je Zveza za šport invalidov Slovenije – paraolimpijski komite (ZŠIS-POK) podelila še številne druge nagrade, za ekipo leta je priznanje namenila ekipi gluhih kegljačev.

Glušičeva je bila tretja na svetovnem prvenstvu v Avstriji, Đurić pa je blestel na evropskem prvenstvu v plavanju z zlatom na 50 metrov prosto in bronom na 200 metrov prosto. Gluhi kegljači Tomaž Klemen, Dragutin Draganjac, Aleš Peperko, Esad Hadžiagić in Robert Marolt so nagrado dobili za prvo mesto na evropskem prvenstvu.

Priznanje za mladega športnika sta letos dobila dva slovenska tekmovalca, atletinja Iris Berganski in smučar Jernej Slivnik; atletinja je na mladinskem evropskem prvenstvu v Bolgariji osvojila tri medalje, smučar pa je bil udeleženec zadnjih zimskih paraolimpijskih iger v Pjongčangu, kjer je končal na 12. mestu.

Športnica leta 2018 Tanja Glušič si je priznanje zaslužila z nastopi na letošnjem svetovnem prvenstvu v Innsbrucku, kjer si je priplezala tretje mesto. Đurić je leto končal z dvema medaljama na evropskem prvenstvu v paraplavanju. Na 50 m prosto je premagal vso evropsko konkurenco in osvojil zlato medaljo. V disciplini 200 m prosto pa si je priboril bron.

"Nagrada mi veliko pomeni, vesela sem, da sem postala najboljša športnica leta v Sloveniji. To sem si že dolgo želela. Nagrada bo pomenila, da bom v prihodnje še bolj trenirala, da bom skušala doseči še boljše dosežke. Tretje mesto na SP-ju je do zdaj moj največji uspeh, današnja nagrada pa je tudi priznanje za vse delo, ki sem ga opravila," je nagrado pospremila Glušičeva.

"To je čast, potrditev dobrega dela iz preteklosti. Biti najboljši med sebi enakimi nekaj pomeni, je pa motivacija za naprej. Dokazal sem, da sem spodoben dosegati vrhunske rezultate in takšne si želim tudi naprej," je dejal najboljši slovenski plavalec in dodal: "V nekem trenutku potrebuješ spremembo, jaz sem odšel na Nizozemsko, kjer sem lahko treniral z vrhunsko ekipo. To mi je zelo koristilo, kar pa so pokazali tudi rezultati."

ZŠIS-POK najboljšim športnikom podeljuje tudi priznanja v obliki bronastih in srebrnih znakov, ki jih prejmejo uspešni udeleženci največjih mednarodnih tekmovanj. Letos so bronaste znake dobili Đurić, plesalca Nastija Fijolič in Amir Alibabič, atletinja Iris Breganski, igralec biljarda Matej Brajkovič, strelec Franček Gorazd Tiršek, gluhi kegljači Klemen, Draganjac, Peperko, Hadžiagić in Marolt, igralci showdowna oziroma namiznega tenisa za slepe in slabovidne Peter Zidar, Miha Susman, Sanja Kos, Tanja Oranič, slepi in slabovidni kegljači Karmen Vogrič, Mitja Osolnik, Dario Vogrič, Jože Lampe, Franc Tomšič, Mirko Rus, Igor Žagar in Sašo Kajtna ter njihovi trenerji, srebrne pa plezalca Glušičeva in Gregor Selak, športni ribič Rudolf Centrih in šahist Aleksander Uršič ter njihovi trenerji.

Športnik leta Đurić pa je poleg glavne nagrade večera dobil še posebno priznanje za svetovni rekord v plavanju na 50 m delfin, ki je bil sicer dosežen že konec lanskega leta.

"Moramo biti zadovoljni z letom 2018, naši športniki so bili evropski prvaki, dosegli smo svetovni rekord, to so nekako mejniki, ki so leto zaznamovali v športnem delu. Naša zveza je bila prireditelj do zdaj največjega športnega tekmovanja, svetovnega prvenstvena v namiznem tenisu s 53 državami udeleženkami. Veseli smo tudi, da smo pognali program Postani športnik, ki nagovarja invalide, da se posvetijo športni vadbi," pa je najpomembnejše mejnike iztekajočega se leta poudaril predsednik zveze Damijan Lazar. "Prepričan sem, da bomo v naslednjem letu opozarjali na paraolimpijske igre še pogosteje. Čakajo pa nas še zimske igre gluhih in igre specialne olimpijade, tako kot letos ne bo predaha," pa je leto 2019 napovedal prvi mož zveze za šport invalidov.

