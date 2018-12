Stevens na bazen prišel kar s prtljago

Slovenca zasedla 24. in 28. mesto na 100 metrov mešano

13. december 2018 ob 08:28

Hangdžov - MMC RTV SLO, STA

Slovenski plavalci tudi tretji dan 14. svetovnega prvenstva v 25-metrskih bazenih v Hangdžovu ostajajo brez popoldanskega nastopa. Neža Klančar in Peter John Stevens sta na 100 m mešano zasedla 24. oziroma 28. mesto.

18-letna Klančarjeva je z 1:01,87 dosegla drugi izid v karieri, za polfinale pa bi morala plavati še pol sekunde hitreje, kolikor znaša njen osebni rekord.

"Glede na to, da je to drugi izid kariere, sam lahko zadovoljna. Seveda sem si želela malo več, a glede na včerajšnji izid je to super. Dala sem vse od sebe in s tem sem lahko zadovoljna," je dejala mlada Ljubljančanka.

23-letni Stevens je za osebnim rekordom zaostal skoraj sekundo in pol ter po nastopu na 100 m prsno ponovil 28. mesto. "Pokazal sem vse, kar mi trenutno dopušča forma. Zame je vedno ponos, da lahko tekmujem za Slovenijo. Tudi, če imam težave z dokumenti, vizami in poškodbo. Za osebnim rekordom sem kar precej zaostal in čaka me trening za naslednjič."

Stevens je na bazen pripotoval kar s prtljago, saj je neposredno po nastopu odpotoval nazaj v ZDA, kjer mora v prihodnji dneh nujno urediti vizum, da lahko ostane tam tudi po izteku študentskega statusa, čakajo pa ga tudi novi treningi.

"Če bo vse po načrtih, bom že januarja v Knoxvillu napadal olimpijsko normo. Najprej moram odpraviti poškodbi mišice odtegovalke in prsta. Okrog božiča me nato čaka kar intenziven trening, natančno pa bova načrte naredila skupaj s trenerjem," je povedal Stevens.

Slovenski nastopi se počasi bližajo koncu. V petek se bo na 400 m prosto še zadnjič predstavila Katja Fain, v soboto pa Klančarjevo čaka še tekma na 50 m prosto.

Današnji finali se bodo začeli opoldne. Prenos bo na TV SLO 2 in MMC-ju.

R. K.