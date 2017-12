Stevens nastope v Københavnu začel z rekordom prvenstev

Odrova in Fainova v finalu 800 m prosto

13. december 2017 ob 13:01

Köbenhavn - MMC RTV SLO, STA

Svetovni podprvak na 50 m prsno Peter John Stevens, ki zastopa slovenske barve, je evropsko prvenstvo v kratkih bazenih v Københavnu začel s prepričljivo zmago v prvi predtekmovalni skupini.

Dosegel je tudi nov rekord prvenstev z rezultatom 26,05 sekunde. Tega so kmalu zatem izboljšali še trije plavalci, tako da je Stevens skupno dosegel četrti izid predtekmovanja.

22-letni Stevens je plaval v prvi nosilni skupini ter po ostrem boju v finišu za desetinko ugnal Belorusa Ilijo Šimanoviča.

Scozzoliju najhitrejši čas

Kakovost tekmovanja najbolje potrjuje podatek, da sta rekorda prvenstev padla tudi v naslednjih dveh predtekmovalnih skupinah. Najprej ga je na 26,03 popravil Rus Kiril Prigoda, v zadnji skupini pa še evropski rekorder Fabio Scozzoli z dosežkom 25,90. Za štiri stotinke je zaostal prvi favorit Britanec Adam Peaty. Že v popoldanskem polfinalu bodo tekmovalci napadali Scozzolijev evropski rekord 25,72, ob 18.17 pa je na sporedu finale na 50 m prsno, v katerem se Slovenija nadeja 100. plavalnega odličja na velikih tekmovanjih.

Odrova in Fainova v finale

V četrtkov finale na 800 m prosto, ta bo na sporedu ob 18.36, pa sta se s četrtim izidom 8:21,27 in osmim dosežkom 8:31,38 uvrstili Ravenčanka Tjaša Oder in mladinka Branika, 16-letna Katja Fain, ki si je ob prvencu na članski tekmi takoj priplavala sodelovanje v boju za medalje. Pri tem je zanimivo, da je slovenski selektor Gorazd Podržavnik na torkovem srečanju vodij odprav preprečil zamisel organizatorjev, da bi kljub drugačnemu razpisu v sredo plavale počasnejše skupine, tudi z obema Slovenkama, v četrtek pa bi v finalu nastopila osmerica deklet z najhitrejšimi prijavljenimi časi, torej brez Odrove in Fainove.

Na 50 m prsno je na evropskih prvenstvih debitiral 27-letni Aljaž Kerč iz ljubljanske Olimpije, specialist za daljše razdalje in bil zadovoljen z osebnim rekordom 27,31 in 35. mestom.

Pintarjeva do osebnega rekorda

Med Slovenci je prvenstvo z novim osebnim rekordom 31,08 na 50 m prsno in drugim izidom vseh časov v državi odprla Tjaša Pintar, ki je bila na koncu 29., pred njo pa se je v času ene sekunde zvrstilo kar 25 tekmovalk. V drugi skupini so plavale Tjaša Vozel, Tara Vovk in Tina Čelik ter zasedle 34., 36. in 37. mesto. Osebni rekord je popravila le 16-letna Čelikova, bronasta v tej disciplini na letošnjem mladinskem evropskem prvenstvu v Izraelu.

Mariborčan Martin Bau, ki trenira na Ravnah, je osvojil 16. mesto na 400 m prosto.

M. L.