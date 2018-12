Stevens zaradi dokumentov ne bo branil naslova svetovnega podprvaka

SP na Kitajskem se bo začel v torek

9. december 2018 ob 16:26

Peking - MMC RTV SLO, STA

Slovenski plavalec Peter John Stevens na svetovnem prvenstvu v 25-metrskih bazenih v Hangžuju na Kitajskem ne bo nastopil v svoji paradni disciplini na 50 m prsno.

Razlog je v papirjih za bivanje v ZDA, saj plavalcu kranjskega Triglava in univerze Tennessee 15. decembra poteče študentski status, zato se mora Stevens do takrat vrniti v Knoxville.

"Šele v sredo sem izvedel, da nisem dobil ustreznega ameriškega dokumenta, da bi sploh dobil vizum za Kitajsko. Sem sem prišel le s šestdnevnim tranzitnim vizumom in do 15. decembra, ko mi poteče študentski vizum v ZDA, se moram vrniti v Tennessee, sicer ne bom dobil dokumentov in se bom moral vrniti v Slovenijo," je povedal Stevens, eden izmed kandidatov za kolajno na 50 m prsno in branilec srebra s prejšnjega tekmovanja v kanadskem Windsorju pred dvema letoma.

V nadaljevanju je Stevens poudaril, da bi sicer lahko nastopil na SP-ju, a bi bil nato prisiljen, da bi se v ZDA vrnil s turističnim vizumom in potreboval vsaj leto dni, da si spet zagotovi status, ki ga je pridobil s študijem v Knoxvillu, in pot do vizuma za športnike. "Plačal sem celo 2.000 evrov, da bi dobil izredno dovoljenje in ustrezne dokumente za nastop na SP-ju, a na koncu brez uspeha in s tem se zdaj ukvarja moj odvetnik," še pravi trenutno najizkušenejši slovenski plavalec.

Kot pravi, je predčasna vrnitev v ZDA nujna, saj mu v nasprotnem grozi, da bo moral pobrati vse svoje stvari in se čez noč preseliti v Slovenijo: "Mislim, da lahko papirje po izteku študentskega vizuma uredim v 30 dneh in v ZDA ostanem brez omejitev."

Ena izmed možnosti za Stevensa je bila tudi tako zaželena zelena karta. "Ta proces je še daljši. Upal sem, da bom zadeve lahko uredil, na koncu pa sem se moral odločiti. Žal me na 50 m prsno ne bo, na 100 m prsno in 100 m mešano pa bom le nastopil," je še dejal plavalec, ki si na 100 m prsno zdaj želi finale.

Svetovno prvenstvo na Kitajskem bo potekalo od 11. do 16. decembra.

R. K.