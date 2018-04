Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 8 glasov Ocenite to novico! Tina Trstenjak se je okitila z novim odličjem z velikih tekmovanj. Foto: Reuters Dodaj v

Svetovna prvakinja v finalu premočna za Trstenjakovo

Odločil podaljšek, v četrtek zlat že Adrian Gomboc

27. april 2018

zadnji poseg: 27. april 2018 ob 17:20

Tel Aviv

Slovenska judoistka Tina Trstenjak je na evropskem prvenstvu v Tel Avivu v kategoriji do 63 kg osvojila srebrno kolajno.

Olimpijska prvakinja iz judo kluba Sankaku in branilka naslova iz Varšave 2017 je v finalu izgubila proti svetovni prvakinji Francozinji Clarisse Agbegnenou po treh minutah in petih sekundah podaljška. Druga slovenska predstavnica v finalnem delu Anka Pogačnik je izgubila repasaž kategorije do 70 kg proti Španki Marii Bernabeu in tekmovanje končala na sedmem mestu. Že v predtekmovanju sta tekmovanje končala Andreja Leški (do 63 kg) in Martin Hojak (do 73 kg).

Gladka pot do finala

Olimpijska prvakinja in branilka naslova z lanskega EP-ja v Varšavi Trstenjakova je danes najprej premagala Poljakinjo Karolino Talach, nato pa še Rusinjo Jekaterino Valkovo. Od obeh je bila boljša s končnim prijemom. Tudi v polfinalu se je zmage veselila predčasno, čeprav je bila Britanka Alice Schlesinger na začetku boljša, pa je nato rojena Izraelka, zdaj poročena z Britancem, napravila napačen prijem, naredila vzvod stoje na iztegnjeni roki in morala zaradi rdečega kartona blazino zapustiti kot poraženka.

Celjanka pogumno v boj

V finalu sta se srečali stari znanki, Trstenjakova in Agbegnenoujeva sta se do tega finala pomerili osemkrat in izid je bil neodločen 4:4. Francozinja do te tekme v tej sezoni še ni poznala poraza in varovanko Marjana Fabjana je čakala težka naloga. A Celjanka se je pogumno spustila v boj, takoj napadla in prišla po vsega devetih sekundah do prednosti vazarija. Francozinja ni popuščala, na polovici borbe je izenačila in dvoboj se je prevesil v podaljšek. Tam je do zlate točke prišla svetovna prvakinja Agbegnenoujeva, Trstenjakovo je s spotikanjem podrla na tla.

Kolajna tukaj, z borbami ni zadovoljna

"Borba je bila zelo izenačena, a sem na koncu sama naredila napako, ki jo je Francozinja spretno izkoristila. Moja taktika je bila, da napadem takoj, če bi tako delala še naprej, bi se borba prej končala, a se tega nisem držala. Na koncu je šlo v zlato točko in nasprotnica je to znala izkoristiti. Vem, česa ne bi smela narediti. Ne bi se smela prijemati v gard, saj se je to izkazalo za napako, ki jo je Francozinja izkoristila. S kolajnami se ne obremenjujem, grem svojo pot naprej. Kolajna je tukaj, z borbami sicer nisem zadovoljna, ampak medalja je medalja," je dejala Trstenjakova, ki je prišla že do svoje šeste kolajne na prvenstvih stare celine in hkrati tretje srebrne.

Leškijeva in Hojak brez uvrstitve

Druga slovenska predstavnica v finalnem delu Pogačnikova je uvodoma v kategoriji do 70 kg ugnala Švedinjo Anno Bernholm, nato pa je morala v četrtfinalu priznati premoč Britanki Sally Conway. Tudi v tretji borbi je bila nasprotnica boljša, a šele po treh kaznih, Španka Maria Bernabeu pa se je uvrstila v borbo za bron. Dva slovenska reprezentanta sta danes končala v predtekmovanju in ostala brez uvrstitev. Andreja Leški je v prvi borbi kategorije do 63 kg po iponu izgubila proti Avstrijki Tini Zeltner, brez nadaljevanja pa je ostal tudi edini predstavnik v moški konkurenci - Martina Hojaka je v prvi borbi kategorije do 73 kg premagal Armenec Arsen Gazarjan.

V soboto še trije slovenski nastopi

V soboto sledi v Tel Avivu še zadnji dan borb, slovenske barve bodo branili trije posamezniki. Klara Apotekar se bo borila v kategoriji do 78 kg, njena polsestra Ana Velenšek nad 78 kg, Vito Dragič pa med judoisti nad 100 kg. V četrtek je Sloveniji zlato odličje v kategoriji do 66 kilogramov že priboril Adrian Gomboc.

Ž. K.