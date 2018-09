Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Niko Testen je bil edini slovenski kajakaš v finalu zadnje tekme sezone svetovnega pokala. Foto: Nina Jelenc Sorodne novice Kanuist Luka Božič zmagal v Seu d'Urgellu Dodaj v

Testen deveti, preostali Slovenci obstali v polfinalu

Prva zmaga sezone za Italijana De Gennara

9. september 2018 ob 13:48

Ljubljana - MMC RTV SLO

Niko Testen je na zadnji letošnji tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Seu d'Urgellu zasedel deveto mesto. Prvič v sezoni je zmagal Italijan Giovanni De Gennaro.

Drugo mesto je zasedel Avstralec Lucien Delfour (+0,59), tretji pa je bil Čeh Jiri Prskavec (+2,34). Testen je za zmagovalcem zaostal 5,28 sekunde.

Testen užival 'sto na uro'

Testen je bil edini slovenski predstavnik v finalu, preostali so izpadli v polfinalu. Peter Kauzer je zasedel 20., Martin Srabotnik 35., Žan Jakše pa 36. mesto. "Malo smo presenetili favorite, ker smo dobre čase postavili že tisti na začetku, potem pa so bili malo pod pritiskom, ker so vedeli, da morajo tudi oni dobro veslati, zato so delali precej napak. Moja polfinalna vožnja je bila zelo dobra. Na startu sem bil res sproščen, užival sem v vsakem trenutku. Komaj sem čakal, da pridem na startno pozicijo in se poženem po progi. Bila je res enkratna izkušnja. Užival sem sto na uro," je povedal Testen.

Med kajakašicami je zmagala Jessica Fox pred Franklin Mallory (+1,04) in Nadine Weratschnig (+3,58).

Tekmovalci so misli že preusmerili k svetovnemu prvenstvu, ki ga bo v zadnjem septembrskem tednu gostil Rio de Janeiro.

