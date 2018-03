Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.8 od 6 glasov Ocenite to novico! Tigermanija je spet zajela ZDA. Foto: Reuters Dodaj v

Tiger Woods obnorel Američane

Lepa napoved za masters v Augusti

12. marec 2018 ob 11:28

Miami - MMC RTV SLO, STA

Tiger Woods je znova v središču pozornosti ameriške športne javnosti, potem ko je na turnirju serije PGA na Floridi zasedel drugo mesto.

Televizijska postaja, ki je prenašala turnir, poroča o 181-odstotnem povečanju gledanosti v primerjavi s prejšnjimi leti. Najboljšemu golfistu zadnjih desetletji je zmanjkal le en udarec, da bi po skoraj petih letih znova osvojil turnir najprestižnejše serije PGA. 14-kratni zmagovalec "majorjev" ima na računu 79 turnirskih zmag in le tri ga ločijo od absolutnega rekorderja, rojaka Sama Sneada, ki je zmagoval v desetletjih po drugi svetovni vojni.

Turnir je osvojil Anglež Paul Casey, zmagovalec tedna oziroma konca tedna pa je golf. Popularnost tega športa je z vrnitvijo Tigerja Woodsa močno poskočila. Televizijska postaja CBS, ki je vskočila namesto NBC-ja, ker se je ta v zadnjem mesecu posvetil olimpijskim igram, si mane roke.

Takšne gledanosti golf ni imel že dvanajst let, igrišče Innisbrook Copperhead v Palm Harborju, kjer je potekal turnir Valspar, pa še nikoli v zgodovini ni obiskalo toliko gledalcev. Samo igro Tigerja Woodsa je v nedeljo v živo na igrišču spremljalo okoli 10.000 ljudi. "Woods je iz športnega stališča eno najbolj atraktivnih imen. Primerjamo ga lahko le z Michaelom Jordanom in Muhammadom Alijem," je ob tem dejal eden od vodji CBS-a Neal H. Pilson.

Za Tigerja Woodsa je bil to peti turnir po vrnitvi oziroma večletni odsotnosti iz osebnih in zdravstvenih razlogov. Prvi decembra je bil bolj prijateljske narave, na naslednjih dveh ni naredil reza, nato je na Honda Classicu osvojil dvanajsto mesto, ta teden pa je že pokazal obrise igralca, ki je v svojih najboljših sezonah veljal za skoraj nepremagljivega.

Pri 42 letih ima Woods vse možnosti, da osvoji še pet največjih turnirjev in da prehiti legendarnega rekorderja Jacka Nicklausa. Strokovnjaki so najbolj navdušeni nad njegovo gibljivostjo oziroma zmožnostjo dolgih udarcev, ki so bili Woodsov zaščitni znak. V soboto so izmerili, da je žogico na 14. igralnem polju udaril s hitrostjo 207 kilometrov na uro, kar je največja izmerjena hitrost letos med vsemi igralci na turneji.

Njegovo vrnitev med najboljše - s 656. mesta ob koncu leta 2017 se je ta teden povzpel na 149. mesto - je pozdravilo mnogo vrhunskih športnikov. Oglasili so se košarkar Stephen Curry, plavalec Michael Phelps, prvi zvezdnik ameriškega nogometa Tom Brady, celo njegovo nekdanje dekle Lindsey Vonn je tvitnilo: "Gremo T!!!"

Woods bo znova v akciji že ta teden. Nastopil bo na turnirju Arnold Palmer, ki bo hkrati njegov zadnji pripravljalni turnir za prvi "major" sezone, masters v Augusti, ki bo potekal od 5. do 8. aprila.

