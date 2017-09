Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Darko Jorgić je v odločilnem obračunu premagal Pära Gerella s 3:1 v nizih. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Tokić in Jorgić spravila na kolena še Švede - Slovenci že imajo bron

V polfinalu proti Nemcem

15. september 2017 ob 19:04

Luxembourg - MMC RTV SLO

Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca je na evropskem prvenstvu v Luxembourgu poskrbela za senzacijo. V četrtfinalu so Bojan Tokić, Darko Jorgić in Deni Kožul s 3:2 premagali Švedsko in si priborili najmanj bron.

To je za Slovenijo prva moška ekipna kolajna na velikih tekmovanjih, ženske so na evropskem prvenstvu že osvojile bron.

V dvoboju s Švedsko je blestel Tokić, ki je prispeval dve točki, za odločilno zmago pa je tako kot na tekmi z branilko naslova Avstrijo poskrbel Jorgić.

V polfinalu v soboto izbrance Jožeta Urha čakajo večkratni prvaki Nemci.

Četrtfinale:

SLOVENIJA - ŠVEDSKA 3:2

Bojan Tokić - Anton Kallberg 3:2 (4, 8, -6, -8, 4)

Darko Jorgić - Mattias Karlsson 0:3 (-6, -7, -4)

Deni Kožul - Kristian Karlsson 0:3 (-8, -5, -6)

Tokić - M. Karlsson 3:0 (8, 5, 6)

Jorgić - Pär Gerell 3:1 (8, -8, 9, 6)

A. G.