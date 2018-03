Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.6 od 5 glasov Ocenite to novico! Ivan Trajković se iz Sofije vrača z zmago. Foto: Drago Soršak Dodaj v

Trajković zmagal v Sofiji

V Bolgariji nastopilo osem slovenskih tekmovalcev in tekmovalk

4. marec 2018 ob 19:15

Sofija - MMC RTV SLO, STA

Slovenski tekvondoist Ivan Trajković je na Odprtem prvenstvu Bolgarije v Sofiji osvojil prvo mesto.

V velikem finalu je premagal Britanca Massopa Muhammada Lutala, nosilca bronastega odličja s poletnih olimpijskih iger v Londonu 2012 in srebrnega iz Ria de Janeira 2016.

V Sofiji je nastopilo blizu tisoč tekmovalcev in tekmovalk, med njimi je bilo osem Slovencev. Poleg Trajkovića so v članski kategoriji nastopili tudi Sandra Milosavljević, Ana Petrušić, Dunja Lemajić in Matic Motaln, v mladinski pa Nik Auguštin, Tilen Ajhmajer in Jure Pajk.

M. L.