Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Predsednik NZS-ja Rade Mijatović in Miguel Sayago Marti (Miguelin) sta začela verigo, ki je potovala do Stožic. Foto: BoBo VIDEO Španski zvezdnik futsala... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Tudi Katanec v verigi, ki je žogo "pripeljala" do Stožic

Do začetka evropskega prvenstva še 218 dni

26. junij 2017 ob 20:08

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Rade Mijatović je sredi Ljubljane z žogo začel skoraj sedem kilometrov dolgo štafeto do Stožic, kjer bo od 30. januarja do 10. februarja evropsko prvenstvo v futsalu.

V prestolnici se je zbralo več kot 150 posameznikov, ki so povezani z evropskim prvenstvom. Glavni zvezdnik dogodka je bil Miguel Sayago Marti, bolj znan kot Miguelin, najboljši igralec lanskega EP-ja v Srbiji. Dosegel je šest zadetkov. Miguelin zelo spoštuje tudi slovensko reprezentanco in upa, da bo tako kot Španija prišla v finale.

"Slovenska selekcija je zelo napredovala, ima odlične igralce, ki so zelo borbeni. Takšne nasprotnike je treba spoštovati. Če k temu dodamo še domače občinstvo, se bomo morali proti Sloveniji zelo potruditi," je povedal Miguelin, ki je pred pol leta postal oče in želi čim več časa preživeti s sinom.

"Kar zadeva priprave, smo tam, kjer moramo biti. Torej izvajamo promocijske aktivnosti pred začetkom EP-ja, vse druge zadeve pa tudi tečejo popolnoma po načrtih, tako da ni nobenih težav," je povedal predsednik NZS-ja Mijatović, ki je z Miguelinom začel verigo, ki je potovala do Stožic. Ob sedemkilometrski štafeti od uradnega odštevalnika v središču Ljubljane do Arene Stožice je sodeloval tudi selektor slovenske nogometne reprezentance Srečko Katanec.

Na EP so ob Sloveniji že uvrščene Španija, Portugalska, Italija, Rusija, Azerbajdžan, Ukrajina in Kazahstan. Za preostala štiri mesta se bodo v kvalifikacijah potegovale reprezentance Gruzije, Madžarske, Hrvaške, Romunije, Srbije, Poljske, Češke in Francije.

T. O., foto: BoBo