Uspeh Trajkovića pomemben v boju za olimpijsko vozovnico

Do finala premagal tri nasprotnike

11. avgust 2018 ob 13:32

Moskva - MMC RTV SLO

Taekvondist Ivan Trajković je osvojil drugo mesto na turnirju za veliko nagrado v Moskvi v olimpijski kategoriji do 80 kg, kar je njegov najboljši izid na tovrstnih tekmovanjih. Šele v finalu ga je ustavil Korejec Kyo Don.

Azijec je letos v izjemni formi, saj je zmagal na vseh turnirjih, na katerih je tekmoval. V Moskvi se je povzpel na najvišjo stopničko že sedmič v tem letu. Na septembrski olimpijski lestvici bo pred njim le še Rus Vladislav Larin.

Trajković je osvojil še 24 točk za olimpijsko lestvico, kar je primerljivo s srebrno medaljo na evropskem prvenstvu.

"Zelo sem zadovoljen z današnjim dnem. Imel sem štiri težke dvoboje. Francoza sem premagal s 14:11, potem Kitajca z 10:7, v polfinalu še Gabonca z 22:21. V finalu sem izgubil proti Korejcu s 5:13. Malo mi je žal finala, ker je bilo do sredine tretje runde kar napeto. Potem me je presenetil z udarcem iz obrata in pobegnil po točkah. Najbolj sem zadovoljen s polfinalom, kjer sem vodil večji del dvoboja, nato izgubljal pred koncem in v zadnjih dveh sekundah zadel iz obrata za zmago. To je odlična popotnica za naprej, pomeni veliko točk za rang lestvico, in je pokazatelj dobrega dela v novem okolju z novim trenerjem," je dogajanje v košarkarski dvorani slovitega CSKA-ja povzel Trajković.

