Uspešna vrnitev Velenškove

Prvič nastopila v supertežki kategoriji

19. junij 2017 ob 09:29

Cancun - MMC RTV SLO/STA

Judoistka Ana Velenšek je v svojem prvem nastopu po bronu na olimpijskih igrah v Riu na tekmi velike nagrade v mehiškem Cancunu osvojila tretje mesto v kategoriji nad 78 kilogramov.

26-letna Celjanka je tokrat premierno nastopala v kategoriji višje.

Velenškova je izgubila uvodno borbo proti Brazilki Rochelle Nunes, nato pa premagala Američanko Mackenzie Williams in v borbi za bron še eno Američanko Nino Cutro-Kelly ter se tako veselila prvega uspeha v supertežki kategoriji. Ker Velenškova v tej kategoriji še ni nastopala, nima točk na lestvici IJF, s čimer bo na avgustovskem svetovnem prvenstvu v Budimpešti nepostavljena borka in tako nevarna tudi za favoritinje te kategorije. Zmagala je Hrvatica Ivana Šutalo.

Skupni izkupiček slovenske izbrane vrste v Mehiki je tretje mesto Velenškove in tri peta mesta Anje Štangar med borkami do 52 kg, Andraža Jereba v kategoriji do 66 kg in Andreje Leški v kategoriji do 63 kg.

