V Boljuncu pri Trstu podelili nagrade športnikom Primorske

Posnetek prireditve na TV Koper prihodnji četrtek ob 18.00

27. december 2016 ob 21:52

Boljunec - MMC RTV SLO/STA

Najboljši športniki Primorske so kajakašica na mirnih vodah Špela Ponomarenko Janić, jadralec Vasilij Žbogar in rokometni klub RD Koper 2013.

V ženski konkurenci sta se za Janićevo zvrstila jadralska dvojica razreda 470 Tina Mrak in Veronika Macarol in slalomistka na divjih vodah Urša Kragelj, med moškimi pa je bil drugi kanuistični dvojec Sašo Taljat in Luka Božič, tretji pa namiznoteniški igralec Bojan Tokić.

V ekipni konkurenci so drugo mesto zasedle rokometašice ŽRK Mlinotest, tretje pa nogometaši ND Gorica.

Najboljše so izbrali športni novinarji RTV centra Koper-Capodistria, Primorskih novic, Deželnega sedeža RAI za Furlanijo - Julijsko krajino, Primorskega dnevnika in spletnega portala slosport.org.

Prireditev s podelitvijo nagrad so pripravili v Boljuncu pri Trstu. Podrobnejše izide glasovanja si lahko preberete TUKAJ. Posnetek prireditve bo na TV Koper v četrtek, 5. januarja, ob 18.00.

M. R.