V Glasgowu konec slovenskih plavalnih nastopov

Zadnji dan 18. in 23. mesto

9. avgust 2018 ob 11:08

Glasgow - MMC RTV SLO

Slovenski plavalci so na evropskem prvenstvu v Glasgowu sklenili tekmovanja. Zadnji dan sta Sara Račnik s 4:19,17 in Katja Fain s 4:22,27 osvojili 18. in 23. mesto na 400 m prosto.

Pri mladi Fainovi se je še enkrat izkazalo, da je bila sezona zanjo predolga in prenaporna po nastopih na sredozemskih igrah in mladinskem evropskem prvenstvu.

Ena najbolj nadarjenih slovenskih plavalk ima z osebnim rekordom 4:11,36, pa tudi z najboljšim letošnjim dosežkom 4:12,10 izida, ki bi tokrat gladko zadostovala za finale.

Na jezeru Loch Lomond so z nastopom opravile tudi daljinske plavalke na olimpijski 10-kilometrski razdalji. Še drugič v dveh dneh, v sredo so tekmovalke nastopile na pet kilometrov, je slavila Nizozemka Sharon van Rouwendaal (1:54:45,7). Edina Slovenka Špela Perše je bila 19. Za zmagovalko je zaostala 7:36 minute.

R. K.