V gosteh so si zobe potolkli tudi Dolphinsi in Giantsi

Bell po tleh zbral 167 jardov

9. januar 2017 ob 07:33

New York - MMC RTV SLO

Prav vse tekme v uvodnem krogu končnice Lige NFL so dobile domače ekipe, prav povsod pa je bil izid enostranski.

Razplet tekme je bil še najbolj negotov v Green Bayu, kjer so domači Packersi premagali NY Giantse z 38:13. Ta ugotovitev je nekoliko nenavadna, saj je bila na tej tekmi sploh največja končna razlika. Obramba Giantsov je večino prvega polčasa dobro pazila na domačega podajalca Aarona Rodgersa, ki pa se je ogrel v zadnjih dveh minutah, ko je podal za dva zadetka. Prvo podajo je s petih jardov ujel Davante Adams, drugo (dolgo 42 jardov) pa v akciji Hail Mary Randall Cobb. Packersi so v hipu zaostanek 0:6 obrnili v vodstvo 14:6.

Končna serija 24:0

Giantsi se niso vdali in so sredi tretje četrtine po zadetku Tavarresa Kinga znižali na 14:13, a sledila je zaključna simfonija sirarjev, ki so do konca tekme nanizali 24 točk. Rodgers je v končni coni še dvakrat našel Cobba.

Zdaj odhajajo v Dallas

"Po akciji Hail Mary nam je vse steklo kot namazano. V drugem polčasu smo padli v ritem, sam sem bil vse boljši v tem, da sem pravočasno vrgel žogo. Res super tekma," je bil zadovoljen Rodgers, ki v naslednjem krogu potuje v Dallas, k najboljši ekipi rednega dela sezone.

Bell na prvi tekmi ni razočaral

Gladko je zmagal tudi Pittsburgh, ki je s 30:12 povozil Miami. Sploh prvič je v končnici nastopil tekač Jeklarjev Le'Veon Bell, ki je imel svoj dan, saj je zbral 167 jardov (klubski rekord v končnici) in dva zadetka. Odlično je tekmo začel tudi Antonio Brown, ki je že v prvi četrtini dosegel dva izjemno dolga zadetka (50 in 62 jardov), nato ni dobil veliko priložnosti, saj so se gostitelji odločili za preverjeno taktiko kurjenja časa s tekom.

Liga NFL, končnica, konrerenca AFC:

HOUSTON (4) - Oakland (5) 27:14

PITTSBURGH (3) - Miami (6)

30:12 (14:3, 6:3, 10:0, 0:6)



Podaje: Roethlisberger 197 (2 TD, 2 INT); Moore 289 (TD, INT)

Tek: Bell 167 (2 TD); Ajayi 33

Ujete podaje: Brown 124 (2 TD); Landry 102

Prosti streli: Boswell 34; Franks 38, 47.



Polfinale, nedelja ob 2.15:

NEW ENGLAND (1) - HOUSTON (4)

Ob 19.05:

KANSAS CITY (2) - PITTSBURGH (3)



Konferenca NFC:

SEATTLE (3) - Detroit (6) 26:6

GREEN BAY (4) - NY Giants (5)

38:13 (0:3, 14:3, 10:7, 14:0)



Podaje: Rodgers 362 (4 TD); Manning 299 (TD, INT)

Tek: Michael 47; Perkins 30

Ujete podaje: Adams 125 (TD), Cobb 116 (3 TD); King 73 (TD)

Prosti streli: Crosby 32; Gould 26, 40.



Polfinale, nedelja ob 22.40:

DALLAS (1) - GREEN BAY (4)

Sobota ob 20.35:

ATLANTA (2) - SEATTLE (3)

S. J.