V polnih Stožicah Slovenci potrebujejo vsaj remi

Ob 18.00 še tekma Kazahstan - Rusija

3. februar 2018 ob 10:55

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na evropskem prvenstvu v dvoranskem nogometu v Stožicah se bo drevi ob 20.45 Slovenija drugič poskušala uvrstiti v četrtfinale. Tekmec bo Italija, ki so jo Slovenci pred štirimi leti v Belgiji za preboj med osem najboljših premagali.

V Antwerpnu je bilo tedaj na prvi tekmi 3:2 za Slovenijo. Tokrat se reprezentanci srečujeta na drugi tekmi, varovancem Andreja Dobovičnika zadostuje že remi. "Težko je karkoli napovedati. Brez veze je špekulirati in kalkulirati. Treba je iti na polno. Italijani na prvi tekmi (s Srbi so remizirali z 1:1) gotovo niso dobili, kar so želeli. Zdaj bodo želeli to dobiti proti nam," je za Radio Slovenija povedal Dobovičnik. Dodal je še, da je Italija zelo gibljiva ekipa, ki veliko teče, opravlja hitre menjave in ima dobre prekinitve. Tudi Italijani napovedujejo igro brez kalkulacij na zmago.

Slovenija je v torek proti Srbiji remizirala z 2:2, drugi gol je prejela pol minute pred koncem. Če Slovenci danes zmagajo, bodo v skupini A končali na prvem mestu, v primeru izida 0:0 bo prva Srbija in druga Slovenija, če pa se bo tekma končala s 3:3 ali višjim remijem, bo prva Slovenija in druga Srbija. Če se tekma konča z 1:1, gresta v izločilne boje Slovenija in Srbija, o prvem mestu bi odločali kartoni (trenutno glede tega slabše kaže Srbom s petimi rumenimi kartoni). V primeru izida 2:2 bi Slovenija končala na vrhu skupine, o drugem potniku med Srbijo in Italijo pa bi spet odločali kartoni.

Stožice bodo verjetno spet razprodane, v dvorani bo nekaj več kot 10.000 gledalcev.

Evropsko prvenstvo, skupina A, danes ob 20.45:

ITALIJA - SLOVENIJA

Že odigrano:

SLOVENIJA - SRBIJA 2:2 (2:1)

SRBIJA - ITALIJA 1:1 (0:0)

Lestvica: SRBIJA 2 0 2 0 3:3 2 SLOVENIJA 1 0 1 0 2:2 1 ITALIJA 1 0 1 0 1:1 1



Skupina B, danes ob 18.00:

KAZAHSTAN - RUSIJA

Že odigrano:

POLJSKA - KAZAHSTAN 1:5 (0:4)



RUSIJA - POLJSKA 1:1 (0:0)

M. R.