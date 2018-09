Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Vatovcu je do finala zmanjaka ena zadeta tarča. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Boštjan Maček zlat na strelskem EP-ju v trapu Dodaj v

Vatovec za las ob finale svetovnega prvenstva

Evropski prvak Maček razočaral s 70. mestom

3. september 2018 ob 09:47

Seul - MMC RTV SLO, STA

Slovenskega strelca v trapu Denisa Vatovca so malenkosti ločile do preboja v veliki finale svetovnega prvenstva v južnokorejskem Changwonu.

Primorec je v kvalifikacijah zasedel deveto mesto, potem ko je zadel 121 letečih tarč, do dodatnega razstreljevanja šestih strelcev za preboj v veliki finale pa ga je ločil en zadetek.

Na azijskih tleh se je zalomilo prvemu slovenskemu adutu v trapu Boštjanu Mačku. Letošnji evropski prvak je osvojil 70. mesto, potem ko je zadel 114 letečih tarč, veliko boljši je bil tretji slovenski predstavnik Matjaž Lepen, ki je zadel 120 glinastih golobov in zasedel zelo dobro 19. mesto v konkurenci 127 strelcev iz celega sveta.

Slovenija je v ekipni konkurenci osvojila končno deveto mesto, potem ko so Maček, Vatovec in Lepen skupno zadeli 355 letečih tarč. Odličje zlatega leska so osvojili strelci iz Kuvajta, srebrnega iz ZDA, bronastega iz Italije, prav vsi pa so zadeli po 360 glinastih golobov.

Na strelsko črto so stopile tudi tekmovalke z zračno puško na 10 m. Slovenija je imela v ognju tri predstavnice, najbolj pa se je izkazala Urška Kuharič, ki je s 625,2 kroga zasedla 22. mesto. Živa Dvoršak, ki ima na letošnjem SP največ možnosti za odmeven izid v disciplini malokalibrska puška trojni položaj na 50 m, je s 623,8 kroga osvojila 41. mesto, tretja slovenska predstavnica Klavdija Jerovšek pa je s 618,8 kroga tekmo končala na 85. mestu.

V ekipni konkurenci so smetano pobrale domače strelke, ki so postavile nov svetovni rekord (1886,2 kroga). Drugo mesto so zasedle Indijke (1879,0), tretje pa Nemke (1878,4). Slovenke so s 1867,8 kroga zasedle 14. mesto.

V naslednjih dneh bodo v Changwonu nastopili še Rajmond Debevec, Robert Markoja, Dušan Ziško, Kevin Venta, Jasmina Maček in Anja Prezelj.

