VN Budimpešte v judu: Andreja Leški z ipponom do brona

Budimpešta brez nekaterih udarnih slovenskih judoistk

11. avgust 2018 ob 15:41,

zadnji poseg: 11. avgust 2018 ob 16:04

Budimpešta - MMC RTV SLO, STA

Budimpešta konec tedna gosti veliko nagrado v judu, kjer pa med 15 Slovenci ni olimpijske prvakinje Tine Trstenjak, bronaste iz Ria Ane Velenšek in Klare Apotekar. V soboto je s 3. mestom v kategoriji do 63 kg zablestela Andreja Leški.

Andreja Leški se je v kategoriji do 63 kg prebila v boj za zmagovalne stopničke, kjer se je v boju za 3. mesto pomerila s Kanadčanko Stefanie Tremblay. 21-letna Koprčanka je bila aktivnejša, prisilila je nasprotnico v dve kazni, nato tudi sama prejela eno, a v zadnji minuti borbe je Leškijeva z ipponom vrgla Tremblayjevo na hrbet in osvojila bron v Budimpešti. V polfinalu je Leškijeva izgubila proti Japonki Aimi Nouči, ki je v finalu z vazarijem premagala Nemko Martyno Trajdos in osvojila zlato.

Leškijeva je še tretjič v sezoni stopila na zmagovalne stopničke, februarja je slavila na grand slamu Düsseldorfa, marca pa na veliki nagradi Agadirja v Maroku. Mlada slovenska judoka vneto zbira točke tudi za olimpijsko kvalifikacijo, a ima smolo, da nastopa v isti kategoriji kot olimpijska prvakinja Tina Trstenjak. V domovini juda na olimpijskih igrah 2022 v Tokiu bo namreč lahko nastopila samo ena Slovenka.

Štangarjevi bron v najlažji kategoriji

V petek je na zmagovalnih stopničkah že stala Maruša Štangar v kategoriji do 48 kg, kjer je osvojila ravno bron. V boju za bron proti Milici Nikolić iz Srbije, ki je bila prva nosilka tega tekmovanja, sta imeli tekmovalki vsaka po en vazari, v boju za zlato točko pa je nato Slovenka dosegla še enega in slavila.

"Mi smo imeli generalko v Zagrebu, kjer so se dekleta uvrstila na stopničke. Zdaj se bomo na prvenstvo v miru pripravili doma. Zaradi poškodbe bo manjkal tudi Jereb," je pojasnil trener Marjan Fabjan, ki se je odločil, da bo v madžarski prestolnici, ki je lani gostila svetovno prvenstvo, namesto Trstenjakovi dal priložnost mladi Lii Ludvik.

Za tekmovanje je prijavljenih več kot 600 tekmovalcev iz 90 držav. Sobotne borbe na tatamiju si lahko ogledate v prenosu v živo na TV Slovenija 2/MMC-ju od 16.00 dalje, nedeljske odločitve pa zaradi drugih prenosov v večernem posnetku ob 21.50.

