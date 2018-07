Vozlova in Peršetova pripravljeni za evropsko prvenstvo

29. julij 2018 ob 19:49

Koper - STA

V Kopru se je končalo odprto prvenstvo Slovenije v plavanju. Zadnji dan sta zmagi dosegli dve potnici na evropsko prvenstvo - Špela Perše na 1500 m prosto in Tjaša Vozel na 200 m prsno.

Na 1500 m prosto je daljinska plavalka Peršetova iz Radovljice pokorila slovensko konkurenco in z zmago odhaja na evropsko prvenstvo v Glasgow, kjer olimpijko iz Ria čakata nastopa na pet in 10 km. Po pričakovanjih so bile najbližje zasledovalke z Raven na Koroškem, posebej 15-letna Daša Tušek, ki pa je na koncu zaostala sedem sekund.

"Oba sva z dosežki v Kopru zelo zadovoljna. Špela je dosegla najboljše izide letos, čeprav je še v polnem treningu, saj je še v sredo plavala dvakrat po osem kilometrov. Res super. Žal je tukaj voda malce topla, sicer bi bil danes dosegljiv na 1500 m tudi osebni rekord," je plavanje pokomentiral trener Alen Kramar, ki bo v prihodnjih dneh s Peršetovo vadil v Savi na Šobcu, da se njegova varovanka privadi temperatur, ki jo čakajo na bližnjem prvenstvu.

Na tekmi se je danes prvič predstavila tudi Tjaša Vozel iz kranjske Zvezde in pred potjo v Glasgow z 2:33,15 zmagala na 200 m prsno. V moški konkurenci je bil zanesljivo najboljši mladinec Fužinarja Matija Može, ki je na nedavnem mladinskem evropskem prvenstvu v Helsinkih postavil nov slovenski absolutni rekord, to pa potrdil tudi v Kopru.

"Treninge sem v Kranju opravila normalno, zato sem na tekmo prišla šele danes, da bom imela pred Škotsko še en štart. Izid ni bil v ospredju, ampak kako bom tekmo odplavala tehnično, kar mi je uspelo. Zdaj upam na najboljši dosežek na prvenstvu," je po zmagi povedala Vozlova.

Četrto zlato za Klinarjevo

Anja Klinar je v četrtem nastopu osvojila tudi četrto zlato. Na 100 m delfin je bila prepričljivo boljša od specialistke za to disciplino Velenjčanke Nastje Govejšek, obe tekmovalki pa nista v optimalni formi in prihodnji teden ne potujeta na evropsko prvenstvo v Glasgowu. V moški konkurenci je naslov Ribnici priplaval Robert Lovšin.

V moški najdaljši disciplini na 1500 m prosto je Martin Bau še en naslov priplaval za Fužinar, nadzoroval tekmo, čeprav je Radovljičan Jan Toman za njim na koncu zaostal le sekundo. Tim Masten iz ŠD Delfin je zmagi na 100 m prosto dodal še prvo mesto na 50-metrski razdalji. Med dekleti je Mariborčanka Katja Fain na "štajerskem derbiju" tesno ugnala Celjanko Anemari Košak in Velenjčanko Nastjo Govejšek, četrta pa je bila Vozlova.

Na 4 x 100 m mešano sta se zmag veselili štafeti Olimpije v moški in Ljubljane v ženski konkurenci.

C. R.