Vsi slovenski čolni uvrščeni v polfinale EP-ja

Od 13. ure dalje prenos iz Tacna na TV SLO 2/MMC

2. junij 2017 ob 10:31

Tacen - MMC RTV SLO/STA

Slovenska kanuista Benjamin Savšek in Luka Božič sta si na EP-ju v slalomu na divjih vodah zagotovila polfinalni nastop, ki bo v nedeljo ob 12.20.

Uspešne so bile tudi slovenske kajakašice. Eva Terčelj, Ajda Novak in Urša Kragelj so si nedeljski polfinale (11.35) zagotovile že v prvi vožnji, najhitrejša je bila Nemka Ricarda Funk.

Terčeljeva je z enim dotikom postavila sedmi čas, Novakova je vratca prav tako dotaknila enkrat in bila deveta, Kragljeva pa je s štirimi kazenskimi sekundami oziroma dvema dotikoma na 15. mestu še ujela polfinale, kamor iz prve vožnje napreduje najhitrejših 15. Še pet kajakašic bo polfinale lovilo v drugi vožnji.

Ekipne finalne tekme so na sporedu popoldne, v teh pa bodo nastopili tudi kanuisti v dvosedih, kanuistke in kajakaši, ki so s posamičnimi kvalifikacijami opravili v četrtek. Neposredni prenos dogajanja se bo na TV SLO 2 in na MMC-ju začel nekaj minut pred 13. uro.

M. L.